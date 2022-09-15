中醫師三招內服外用處方　從體內解決安全帽下頭皮異味

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天氣無法改變，但能從日常洗、護髮習慣開始改變！在外一整天，頭髮因為大量汗水、油脂變得扁塌無力，頭皮容易產生異味，徹底清潔是關鍵。
淨：洗髮前，可使用頭皮深層淨化產品，幫助頭皮軟化長期累積的老廢角質
洗：洗髮針對不同頭皮選用適合的處方，溫和清潔頭皮及毛髮，林欣儀建議，例如可選用人蔘、咖啡因配方，強化髮根強韌度、活化、維持頭皮健康。若是日常壓力大的上班族群，建議洗頭時搭配中醫穴位按摩，以指腹輕按或手指關節於前額髮際處、眼睛瞳孔上方或是後頸部枕骨下方進行按摩，每次3分鐘，一天約3-5次，洗淨同時從頭皮到身心靈舒緩、放鬆。
護：徹底清潔後，可搭配髮膜、護髮產品補充頭髮營養，無論哪種頭皮類型、有頭皮屑或搔癢困擾的族群，記得選擇不同配方產品。
外用處方2：頭皮穴道按摩清熱除溼 日常補水舒緩異味
除了基礎清潔、護髮外，透過正確的頭皮穴道按摩方式，不僅能舒緩頭皮一天下來的壓力，更能減緩頭皮異味。林欣儀中醫師分享：「頭皮有油臭味，主要是因為汗水與皮脂腺分泌過多，造成頭皮細菌孳生所產生的油臭味，一般多為濕熱體質的人，所以在日常保養穴位上，可選擇清熱除濕的穴位為主。如位於前額髮際處，眼睛瞳孔上方的頭臨泣穴，具有散風、清熱、明目的功效；或是位於後頸、枕骨下方的風池穴，具有祛風、解表、清利頭目的功效。頭部穴位方便好按摩，平常即可運用零碎時間如早晨起床、睡前與洗頭時間，以指腹輕按或是手指關節處進行深度按摩，一次3分鐘，一天3-5次。建議洗後吹乾，使用精華液產品，能加速頭皮血液循環、緩解頭皮異味與搔癢問題；日常出門在外也可攜帶頭皮清爽保濕產品輕輕噴灑於頭皮，其成分能有效改善頭皮油分、鎮定、緩解頭皮熱感、快速補水，解決因天氣悶熱而產生的頭皮異味、出油。」
內服處方：飲食調整平衡體質 雙管齊下打造健康髮肌
除了外在因素外，體內因素如體質、飲食等，同樣也會引發頭皮問題。林欣儀醫師指出：「台灣的氣候潮濕悶熱，許多人喜歡喝冷飲、食冰品、沙拉生食等來消暑，但食用過量反而傷脾，導致體內濕氣過剩，誘發皮膚疾病；而體質屬於痰濕、溼熱類型的人更容易有頭皮油臭味問題，夏季飲食方面應忌口刺激性食物，例如：高油脂、高糖份、酒精類，建議以健脾利濕為主，可以多攝取薏仁湯（無糖）、四神湯、銀耳薏仁湯等，幫助加強體內清熱除濕，健脾益氣，以降低頭皮異味發生。」除飲食調整外，因應不同頭皮膚質調配適合配方，如油性款添加松針、薄荷等藥材成分，可祛風活血、幫助止癢，薄荷疏散風熱、清熱解毒。體內食補調整同時，頭髮也可運用食補概念，一同幫助舒緩頭皮出油與抑制細菌孳生，使用「洗、淨、護、養」四步驟搭配飲食調整，內服外用處方打造健康髮肌，告別惱人頭臭。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55126
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