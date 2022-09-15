肯尼NOW星球/各隊補強總整理！肯尼哥評富邦陣容100分

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雖然在二連霸陣容中有林書緯、簡偉儒兩人離隊，但選秀選到了陳范柏彥、簡廷兆，通過交易補進了張文平、洪楷傑，另外還簽約了呂宗霖及曾拿下SBL年度MVP的謝宗融。
若算進曾文鼎，加上謝宗融和曾祥鈞，三人可以說都是國家隊先發等級的中鋒，等同於勇士禁區擁有全聯盟最好的本土戰力。至於選秀榜眼陳范柏彥要怎麼在人才濟濟的勇士黃金陣容中競爭出一席之地，肯尼哥有與別人不同的看法。
談到前東家新竹攻城獅，肯尼哥認為平均正負分逼近5分的成績，還有有辛巴鞏固的禁區得分，攻城獅是強大的，但板凳得分則是較弱的一環。
攻城獅今年少了退休的陳堅恩及轉戰T1台鋼獵鷹的吳岱豪兩名球隊老大哥。補進了姜廣謙、蔡建宇、曾柏喻，至於在選秀會用首輪籤指名的伊波卡，肯尼哥給了高評價，認為若能順利簽下，可能會是外籍生中類似於大勝（Branden Dawson）的球員。
值得一提的是，攻城獅今年陣容中沒有本土中鋒，禁區將完全交由「雙塔」辛巴和阿提諾把持，肯尼哥認為是特別又有趣的選擇，但在第四節受單洋將的限制，調度可能會略微受限。
福爾摩沙夢想家使用大量的三分投射和強硬的外圍防守，擁有忻沃克和錢肯尼兩名鋒線，但忻沃克因膝蓋受傷球季提前報銷，能否回歸還是未知數，因此夢想家從裕隆網羅了盧冠良、周柏臣，也和領航猿交易了吳家駿及林耀宗，希望藉此補足外線火力。
肯尼哥認為周柏臣在遭遇PLG大洋將們的環繞肆虐下，需要一定時間的適應期，盧冠良的加入則是攻守兩端的補強好選擇，在3、4號位比較缺乏的情況下，可能需要靠洋將補足，但夢想家的補強針對性足夠，新球季的破壞力會更為明顯。
肯尼哥認為與夢想家同樣側重外線的新北國王人手稍嫌不足，在充滿變動的職籃環境，加上疫情影響，上季出現了因板凳深度不夠而造成戰績開高走低的情況發生。
國王休賽季用張文平和洪楷傑交易了林書緯，補進了蘇士軒、林金榜，並擁有李威廷、高承恩的年輕戰力，肯尼哥認為林書緯在後場能給李愷諺更多的喘息機會，但中鋒僅有外籍生聶歐瑪與已39歲的戴維斯，仍須靠洋將補齊身高及戰力。
桃猿領航猿去年7勝22敗排行爐主，但通過選秀補進了張鎮衙、白曜誠、林子洧、丁恩迪，加上交易換到了成力煥，禁區擁有陳冠全、林正兩名本土中鋒，雖新秀丁恩迪骨盆傷勢康復狀況仍是未知數，但禁區陣容已然不錯。
肯尼哥認為今年又同樣較缺乏控球後衛和大前鋒的陣容，仍須倚靠洋將將漏洞補齊，才能彌補去年防守不理想的狀況。
高雄鋼鐵人去年9勝20敗，排名第五，禁區得分不強悍，板凳深度也和同為新球隊的新北國王一樣較為虛弱，主力球員場均上場時間幾乎是36-40分鐘左右，先發陣容非常疲勞。
今年球季，去年被禁賽的張伯維終於可以上場，加上禁區補進200公分的旅日中鋒林郅為，選秀選中了張傑瑋，又從SBL和T1網羅了林柏豪及邱柏璋，板凳深度與去年相比較為厚實，但鋼鐵人今年還會有什麼新的陣容補強？肯尼哥都會在本週的《肯尼NOW星球》說分明！