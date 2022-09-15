神旺飯店今熄燈！普諾麵包坊賣過「魚頭」轟動 新址曝光
在台北市東區47年的「神旺大飯店」，前身是亞太飯店改建，陪伴老台北人近半個世紀。無奈2020年開始新冠疫情衝擊，加上樓房老舊，神旺大飯店將在今（15）晚正式熄燈，讓許多忠實顧客直呼不捨。不只飯店本身，館內知名的餐廳「潮品集」、一樓「普諾麵包坊」都曾創下許多話題，像是普諾麵包坊曾推出「壽司、魚頭系列蛋糕」一度造成瘋搶，都是老饕們難忘的回憶。面對即將熄燈，普諾麵包坊承諾顧客「會在重聚」，搬遷新址也曝光，將到台北市忠孝東路四段170巷6弄1號重開，預計10月中旬開幕，稍解老客人的惆悵。
普諾麵包坊在神旺大飯店一樓飄香多年，一直是許多老台北人喜愛的麵包坊之一。普諾麵包坊店內不只賣麵包，還有鳳梨酥、蛋糕等精緻甜點，業者也時常「不按牌理出牌」，打造意想不到的甜點新印象，像是曾轟動一時的「壽司擬真蛋糕」、「魚頭君蛋糕」等，當時造成網路超熱門話題。
不過因神旺大飯店即將改建，普諾麵包坊也貼出公告告知顧客：「暫別，不是停止，我們很快的將在10月中旬與您見面，持續供應美味麵包與精緻甜點。」同時曝光新門市將在台北市忠孝東路四段170巷6弄1號1樓，持續烘烤美味麵包甜點給長期支持的消費者。
神旺大飯店從1976年的興建時間開始算已經有47年歷史，結構本身也老舊，加上2020年疫情爆發的嚴重衝擊，因此神旺將原本就有的改建計畫加速推動，在計畫核准後，預計今年底就會開始改建。另外根據神旺的計畫，神旺大飯店將改建為綜合商辦，涵蓋地上27層、地下6層，預期將搖身一變成為東區商圈新地標。除此之外神旺也宣布將進行館內各項使用物品盤點與整理，尤其是家具類物品，將在9/23-25連3天於館內舉辦經典物品拍賣會，誠邀民眾前往共襄盛舉。