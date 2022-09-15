林俊傑副業開到新加坡！霸氣斥資千萬　一圓兒時美夢

JJ林俊傑睽違三年，將於2022年末盛大舉辦全新巡演JJ林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會，他秒殺再加場、又再度秒殺，12月3日、4日兩場台北站總計4萬張票全數售罄。林俊傑出道迎來20周年，日前接下他年少時心儀的手遊代言，更改編《那些你很冒險的夢》，升級成「JJ20版」。
提到《那些你很冒險的夢（JJ20版）》，林俊傑表示，希望搭配JJ20巡演的主題，「把歌曲打造成交響樂，有點夢幻的風格，讓歌迷朋友更有帶入感，可以一起倒數、期待演唱會。」他也提及：「從出道以來，一直超愛動漫風格的作品，我希望『JJ20 』給大家的感覺，可以充滿童年的回憶，更加上一些炫酷的未來感！」至於該曲MV請到亞洲知名導演陳奕仁操刀，動員60多名演員，耗資近8位數打造，配合劇情需求，JJ有很多衝鋒和揮劍的動作，他自我要求高，本來導演OK的畫面，他卻求導演再給他一次機會，加碼自喊重來，只為了讓MV更完美，非常敬業。
除了演唱會、接下手遊代言的好消息外，林俊傑也開心宣布Miracle Coffee 明年（2023）將於位於濱海灣金沙（Marina Bay Sands）旁的「新加坡藝術科學博物館」大廳成立東南亞旗艦店，更令潮迷興奮的是，他的個人品牌「SMG」也與知名NFT項目「GRAYCRAFT」合作推出全新聯名系列「GC x SMG 專屬機甲 NFT 」， 是 GRAYCRAFT「Omega」計畫中8888個機甲的首波系列作品。