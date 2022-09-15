高圓圓不忍了！被酸「變老又胖」　曬深V大秀辣長腿

中國女星高圓圓和男星趙又廷結婚8年，並在2019年生下愛女「Rhea」，休息3個月後又立刻復出，讓她的身材一度遭網友關注，還曾被批評變老又發福，而昨（14）日高圓圓就在微博上傳幾張出席活動照片，曼妙的身材直接打臉網路上的酸言酸語。
高圓圓有著清秀氣質、精緻的五官，深受粉絲喜愛，還被稱作「國民女神」，2012年時趙又廷在電影記者會上，大方承認「又圓戀」，2人公開交往後也受到外界祝福，2年後領證結婚並在台北舉行婚宴，2019年宣布懷孕並在同年生下寶貝女兒，過著幸福生活。而去年高圓圓拍攝電視劇《光榮與夢想》飾演宋美齡一角，在預告片段中竟被網友嫌美貌崩壞，讓高圓圓受訪時也坦言，知道自己外型的變化。
高圓圓強調，自己身為藝人每天都會花時間觀察外貌，看看鏡中的自己，至於被批評老化，她也坦言比大家都早知道，所以沒有太大的感覺，認為保持好的演技才是最重要的。
昨（14）日高圓圓也在微博上曬出席活動的辣照，只見她身穿黑色細肩帶洋裝，上面還布滿白色珍珠，顯得低調又不失華麗，胸前的深V造型也讓人看得目不轉睛，招牌美腿更是一覽無遺，完美身材看不出是一個孩子的媽。
高圓圓照片中自信的模樣，也打臉先前的網路上的批評，而照片曝光後， 也紛紛引來網友回應：「姐姐好美」、「美到骨子裡啦」、「趙又廷！奪妻之仇不共戴天」、「太適合這個風格，多多營業。」