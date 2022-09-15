吳宗憲點名《婚禮歌手》參考國外 主持人黃子佼急發聲
第57屆金鐘獎入圍名單日前出爐，吳宗憲入圍2項主持人獎，他今（15）日出席《綜藝玩很大》8週年記者會時語出驚人，表示不知道這次在金鐘獎的勁敵有誰，除了脫口不知道小S已回歸藝能界之外，更直言黃子佼、LuLu的節目《婚禮歌手》是抄襲國外，而黃子佼本人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
黃子佼認為吳宗憲多年來也做了不少節目，不可太能每個節目、單元都是原創，不過以主持方面來說，至少每一字一句都是依照自己的邏輯，都是原創，基本功不會少，加上節目是要面對幾百個素人的婚禮，所以不會事先演練、彩排，所以也無法參考其他國家。另外，黃子佼也點出大陸一檔節目《中國婚禮》，不過該節目是今年4月首播，《婚禮歌手》則是去年11月底首播，他表示：「如果硬要講的話，是有這個節目，但我們比較早喔。」
另外，製作人寶兒也發言，堅定表示《婚禮歌手》沒有參考任何國外節目，「或許有看過魔力紅的MV或是特輯，但常態性地出沒在婚禮，前前後後做訪問、故事，魔力紅也沒做到這個吧。」強調節目是以職業體驗發想，然後將明星婚顧公司做為架構，以實境方式進入真實婚禮中。東森電視也回應：「《婚禮歌手》為文化部輔導的創新節目，東森電視也是尊重製作單位原創精神 。」