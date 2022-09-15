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金音獎入圍名單公開！熊仔、旺福、野東西並列大贏家

▲許哲珮擔任第13屆金音獎評審團主席。（圖／文化部提供）
▲許哲珮擔任第13屆金音獎評審團主席。（圖／文化部提供）

記者吳雨婕/台北報導

2022-09-15 18:00:002022-09-15 18:18:26

第13屆金音獎頒獎典禮將於11月5日於北流舉辦，於今（15）日在北流舉行入圍記者會，由評審團主席許哲珮、「金曲歌王」Leo王、血肉果汁機、恐龍的皮、三牲獻藝揭曉入圍名單，而熊仔、野東西、旺福都各自入圍5項，成為金音獎入圍大贏家。

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被問到哪一組是死亡之組？許哲珮表示：「其實每個都是，至於競爭激烈部分，像是搖滾專輯、最佳專輯、各個類型的音樂專輯獎、樂團、新人的作品都很優秀，包括連樂手都競爭很激烈，因為樂手都有各自專長樂器，怎麼在專輯中表現突出，很不容易。」

許哲珮透露入圍名單中最驚喜的作品是朱約信（豬頭皮）的《防疫清冰箱》專輯，她表示：「我個人覺得豬頭皮大哥的專輯讓我在評審過程中很驚豔，這張作品帶給大家很多娛樂性，音樂內容又很有底蘊，這張專輯真的讓我聽完印象非常深刻。」

▲血肉果汁機擔任金音獎入圍頒獎嘉賓。（圖／文化部提供
▲血肉果汁機擔任金音獎入圍頒獎嘉賓。（圖／文化部提供）
▲熊仔睽違3年推出新專輯《PRO》。（圖／翻攝熊仔IG）
▲熊仔入圍金音獎5項，是大贏家之一。（圖／翻攝熊仔IG）
以下為入重要獎項入圍名單：

最佳專輯獎

《夢境》／大象體操 （製作人：大象體操）

《愛情一陣風》／李權哲 （製作人：李權哲）

《PRO》／熊仔 （製作人：熊仔、rgry、李權哲、FunkyMo）

《ON》／明馬丁 （製作人：程杰、明馬丁）

《BEANSTALK》／YELLOW黃宣 （製作人：余佳倫、YELLOW黃宣）

《LÜCY》／LÜCY （製作人：海大富）


最佳樂團獎

宇宙人／《理想狀態》

大象體操／《夢境》

野東西／《溯》

旺福／《你好我好大家好》

13月終了／《和你蠻像的一隻》


最佳創作歌手獎

黃玠瑋／《游牧》

朱頭皮／《防疫清冰箱》

李權哲／《愛情一陣風》

葉穎／《活得像自己的名字》

熊仔／《PRO》

YELLOW黃宣／《BEANSTALK》


最佳嘻哈專輯獎

《EARTHBOUND》／瘦子

《姚中二》／MC HotDog熱狗

《TAKE A BREATH》／影子計劃

《黃昏》／張伍

《PRO》／熊仔



最佳新人獎

珂拉琪／《MEmento・MORI》

Haezee黃瑋昕／《LOVE MAZE》

Robot Swing／《SYSTEM BOOTING...》

LÜCY／《LÜCY》

雷擎／《Dive & Give》


評審團獎

珂拉琪／《MEmento・MORI》

特別貢獻獎

謝明通 （阿通伯）

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