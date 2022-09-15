金音獎入圍名單公開！熊仔、旺福、野東西並列大贏家

我是廣告 請繼續往下閱讀
許哲珮透露入圍名單中最驚喜的作品是朱約信（豬頭皮）的《防疫清冰箱》專輯，她表示：「我個人覺得豬頭皮大哥的專輯讓我在評審過程中很驚豔，這張作品帶給大家很多娛樂性，音樂內容又很有底蘊，這張專輯真的讓我聽完印象非常深刻。」
以下為入重要獎項入圍名單：
最佳專輯獎
《夢境》／大象體操 （製作人：大象體操）
《愛情一陣風》／李權哲 （製作人：李權哲）
《PRO》／熊仔 （製作人：熊仔、rgry、李權哲、FunkyMo）
《ON》／明馬丁 （製作人：程杰、明馬丁）
《BEANSTALK》／YELLOW黃宣 （製作人：余佳倫、YELLOW黃宣）
《LÜCY》／LÜCY （製作人：海大富）
最佳樂團獎
宇宙人／《理想狀態》
大象體操／《夢境》
野東西／《溯》
旺福／《你好我好大家好》
13月終了／《和你蠻像的一隻》
最佳創作歌手獎
黃玠瑋／《游牧》
朱頭皮／《防疫清冰箱》
李權哲／《愛情一陣風》
葉穎／《活得像自己的名字》
熊仔／《PRO》
YELLOW黃宣／《BEANSTALK》
最佳嘻哈專輯獎
《EARTHBOUND》／瘦子
《姚中二》／MC HotDog熱狗
《TAKE A BREATH》／影子計劃
《黃昏》／張伍
《PRO》／熊仔
最佳新人獎
珂拉琪／《MEmento・MORI》
Haezee黃瑋昕／《LOVE MAZE》
Robot Swing／《SYSTEM BOOTING...》
LÜCY／《LÜCY》
雷擎／《Dive & Give》
評審團獎
珂拉琪／《MEmento・MORI》
特別貢獻獎
謝明通 （阿通伯）