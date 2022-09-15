陳時中積極搶年輕票？黃珊珊酸：靠免治馬桶跟盜圖沒辦法
2022年九合一選戰，其中首都台北市長選戰，也格外被外界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，民進黨參選人陳時中現階段的基本選戰計畫，就是要先搶年輕票，再打基本盤，就可以把黃珊珊的票源給拉回。對此黃珊珊今（15）日受訪時回應，表示「我不覺得免治馬桶跟盜圖，可以拿到年輕人的票。」
吳子嘉分析，現階段陳時中的基本選戰計畫，就是先吸引年輕選票的支持，在支持度穩固後，最終再回歸基本盤的攻防，讓淺綠票能夠歸隊，這樣就可以把被黃珊珊吸引走的選票給拉回。針對吳子嘉的分析，黃珊珊則語帶酸意，表示「不覺得靠免治馬桶跟盜圖，可以拿到年輕人的選票。」黃珊珊說，年輕人是很有想法的，也是很有智慧的，所以這種策略顯然不是很有效。
至於針對蔣萬安選情，很多國民黨籍的台北市里長都改用無黨籍參選，民進黨議員王世堅則分析是因為蔣萬安「太空了」？對此黃珊珊也直言，每個里長都是身在基層，都會針對自己的選民結構進行調整，「選舉就是提供給人民更好的抉擇，找一個人民投給你的理由，自己會有自己選擇，就讓選民去做判斷。」黃珊珊說，每個人都要努力證明自己是最好的選擇，自己也會去爭取市民最大認同。