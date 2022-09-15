2022世界泡麵Top10出爐！台灣2款上榜 「這款」拿下亞軍
美國知名部落客Hans Lienesch以評比世界各國泡麵聞名，被網友封為「泡麵之神」，每年都會公布自己選出的世界前十名美味泡麵。近期他在「The Ramen Rater」也公布了2022年美味泡麵Top10，第1名由新加坡的「百勝廚－叻沙全麥拉麵」獲得，台灣共有2款泡麵擠進前10大排名，分別為第2名的老媽拌麵「干貝花雕雞拉麵」，以及第5名的阿舍食堂「老饕半筋半肉牛肉麵」。
Hans Lienesch在2011年創立「The Ramen Rater」泡麵評比專欄，並且每年都會公布十大美味排行榜，而為了公平起見，當他在烹飪泡麵時，僅會依照包裝的產品說明，不額外添加其他調料、食材，以此方法精選出十款年度最好吃的泡麵口味。
2022年的《The Ramen Rater》泡麵排行榜：
第1名、「百勝廚－叻沙全麥拉麵」新加坡
第2名、「老媽拌麵－干貝花雕雞拉麵」台灣
第3名、「Red Chef－蝦米香乾撈麵」新加坡
第4名、「百勝廚－檳城白咖哩」馬來西亞
第5名、「阿舍食堂－老饕半筋半肉牛肉麵」台灣
第6名、「Red Chef－櫻花蝦辣湯麵」馬來西亞
第7名、「Red Chef－青酸辣湯麵」馬來西亞
第8名、「百勝廚－全麥咖哩拉麵」新加坡
第9名、「A1－咖哩叻沙麵 」馬來西亞
第10名、「Best wqk－印尼炒泡麵」印尼。
其中老媽拌麵為慶祝「干貝花雕雞拉麵」獲得排名第二佳績，再加上適逢創立9週年，官網祭出全館95折優惠，並推出「泡麵達人評選冠軍組合」，組合包含干貝花雕雞拉麵、麻辣鴨血寬粉、老成都擔擔麵等明星商品一次帶回家。此外，加碼常溫商品滿999贈洗碗精、冷凍商品滿999即贈韓式炸雞等多重優惠活動，將下單截圖上傳至老媽拌麵官方LINE帳號，還有機會抽中 iPhone14等多項美味優惠及精彩好禮。
而阿舍食堂則是即日起至9月30日止，凡購買牛肉麵系列任選3盒，即可享88折優惠，有「阿舍紅燒牛肉麵」、「老饕半筋半肉牛肉麵」可自由搭配，並且訂單滿599再贈送「究醬拌麵-台南擔仔」；此外，若是選購經典乾麵系列，也有任選4組限折100元的期間限定優惠。