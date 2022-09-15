綠營議員批盧「卡台中4年」　錯失搞砸建設

台中市議會今 (15) 日進行市政總質詢，市長盧秀燕主打「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，民進黨議員江肇國、蔡耀頡、周永鴻、張家銨、李天生直指要拆穿盧市長的選舉宣傳話術。議員表示，盧市長上任後延宕誇大、擺爛停滯、錯失搞砸的建設多達 20 項，一個人就卡了台中 4 年，政績乏善可陳，讓台中發展遲緩。

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江肇國指出，盧市長不斷誇大的大智路打通，實則是花費市民的納稅錢出來擺平，還將地上物產權人拱為城市英雄；會展中心從 58 億追加 16 億後又再追加 13 億，盧市長還把多花錢當作是魄力展現，追加預算時承諾 2022 年底可完工，但會展中心卻才剛上樑；綠美圖在盧市長初上任時風光動工，宣稱 2022 年可完工，但如今只跟會展中心一樣，剛辦完耗資數百萬的上樑儀式。這些都只是盧市長為了政績宣揚的選舉宣傳手段，開工完工只是空話。

江肇國說，水湳轉運中心前朝規劃經費 39 億，卻在盧市長上任後，從地上 7 層樓變更為 2 層樓，再改回 4 層樓，但皆無法與國道一號銜接，未來國道客運上下仍然只能塞在中清路上；巨蛋因為盧市長執意變更場址，所有設計打掉重來，又因為都計無法變更，巨蛋只能是一座不符合使用分區的臨時性建築，甚至現在仍然無法成功招標出去。

江肇國指出，除了延宕誇大的建設外，擺爛停滯與錯失搞砸的建設不在少數，其中足球園區因盧市長更換巨蛋位置，導致足球園區也必須異地興建，不只拖 4 年毫無進度，更讓原本核定的前瞻建設補助被追回；捷運藍線因特定人士與勢力改變站點、改變路線、增加鉅額預算；林佳龍的山手線同時是胡志強認可的山海環線建設，但盧市長上任後表明這不是優先推動的建設，甚至用一句「臺中不出錢，請臺鐵全額負擔」就讓臺中環狀交通路網放水流。

江肇國表示，臺中州廳獲文化部 5.8 億補助，中央甚至將投入超過 30 億打造臺灣藝術史園區，但盧市長推翻與文化部簽訂的意向書，拒絕活化計畫，讓州廳只能做辦公空間使用；國漫館更是搞砸兩次，首先無法達成博物館的需求而無法與中臺灣電影中心共構，後來險些失去良機又在選址後擺爛不配合；臺中大車站計畫是林佳龍時期通過都計檢討後預計銜接新舊站、干城、帝國糖廠、綠空鐵道的人工地盤計畫，到了盧市長手中卻被擱置、經費被撤銷，現今車站周圍發展停滯不前，清泉岡門戶計畫、 2022 設計之都等也都被盧市長撤回。

江肇國說，智慧營運塔結合前朝兩位市長的構想，到了盧市長手中卻停滯、改為 BOT 讓得標廠商自行決定規劃；文山焚化爐與空氣換新政見相關，但在盧市長上任後就停擺不動，導致現在垃圾進場還在大排長龍；位在盧市長擔任立委時期選區中的中央市場，已經有 47 年歷史，林佳龍任內已經完成都計變更與內政部通過，但 4 年過去仍無進展，甚至經發局責怪攤商獅子大開口不願配合。

江肇國細數盧市長上任後的臺中建設，只見進度延宕、預算增加與規模縮減，一個人就卡了臺中 4 年，這些都不是城市進步的方法，而盧市長宣稱「中央卡臺中」，實際上是市長盧秀燕自己跟中央過不去；接下來需要高行動力的市長，補足這四年來發展緩慢的臺中。

台中市政府表示，市長盧秀燕上任以來，率領市府團隊秉持「開不了工的要開工；完不了工的要完工」理念，許多大型建設更有突破性的進展，這些努力也反映在各項民調評比成績上，近 3 年來，台中市許多民調評比持續進步，根據台灣世界新聞傳播協會最新公布的調查顯示，台中在經濟發展、交通狀況、幸福感等 9 大施政項目拿下金獎，金獎數全國第一。