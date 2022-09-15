孟潔頂「超萌新髮型」應援跳《愛你》！粉絲暴動：好想捏
中職啦啦隊「Rakuten Girls」成員孟潔擁有甜美臉蛋、火辣身材，被球迷稱「球場發電機」，先前更擔任《全明星運動會》藍隊經理，也有「最正球經」封號。經常在社群媒體分享工作和生活點滴的她，昨（14）日也在IG發出跳《愛你》應援影片，只見她頂著一頭「超萌新髮型」，也讓粉絲全暴動「好想捏妳」、「太可愛了」。
孟潔昨天在IG發出新影片，只見她頂著一顆「超萌雙馬尾新髮型」，在球場邊應援跳王心凌的《愛你》，兩搓小馬尾隨著音樂播放跟著孟潔上下擺動，跳完也直呼「愛妳，終於跳對了，上場前每個人說的都是同一句話，好緊張哦！越簡單的越難記」，可愛模樣萌翻一大票網友。
此外，孟潔也PO出多張球場邊的美照，只見她大吐舌頭並將毛巾掛在頭上，俏皮又可愛，還有打招呼、臉頰愛心和頭頂愛心的姿勢也都難不倒她，她也在文內打上「這幾天服裝都好可愛，期待明天的，明天繼續見～～～」。
貼文及影片一出，粉絲也紛紛留言，「好想捏你」、「孟孟超可愛」、「又美又可愛」、「孟潔好可愛」、「好好看」、「妳好適合這套耶」、「太可愛惹」、「孟潔跳愛你超可愛」、「那個眨眼，愛了」、「雙馬尾真可愛」、「愛雙馬尾孟孟」、「融化了」。（編輯：郭佩蓉）