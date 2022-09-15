台灣政策法案　綠委：嚇阻中國有意圖、有能力對台動武

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而如今時空倍景不同，羅致政說，中國有意也有能力透過武力解決台灣問題，讓美國也深知《台灣關係法》不足，時間越來越迫切，顯然需要一套新的政策主張與論述，就連美國行政部門都不能否認此情況，因此透過法律的架構去嚇阻有意對台動武的美國。
羅致政說，其中《台灣政策法》補足先前的不足部分，不僅是提供防禦武器，更可販售有助於嚇阻中國的武器，意指什麼武器都可以賣給台灣，另提及提供物資與服務，軍事顧問與提供情報都可以能涵蓋在其中。
此外羅致政認為，《台灣關係法》之下的台美關係，強調的是台灣人民與非官方當權者，美國因先前《台灣關係法》自我限縮發展，導致台美關係發展有所限制，新法就是要立法部門替行政部門鬆綁，讓台美政治關係開綠燈。
羅政政分析，《台灣關係法》出委員會後屆時至參議院會討論，過程中必定會有很多不同的意見，而美國適逢碰到選舉期間，接下來又會碰到聖誕節，真正討論恐在明年，但也認為美國選舉前是台灣灣黃金時期，政治人物不會對中國示弱，能夠加速案子盡快推動。
具外交專業背景的台北市議員參選人趙怡翔則認為，這項法案關鍵在於台美軍事融資機制，若能如期通過，對我國國防的影響很大。台灣2023年國防部年度預算編列4151億元，美方注入的資源相當於每年約8.2%的漲幅，另外有一次性撥款美金20億元（約台幣622億元）提供裝備融資及貸款保證，額外強化台灣可能使用到的戰備庫存物資。
趙怡翔說，《台灣政策法》裡也含有許多較有象徵性的項目，包括呼籲美國政府同意美處更名、提升台灣的盟友定位，並且強化美國對台灣在國際空間上的協助，也能讓民眾看到台美關係的實質升級。
趙怡翔認為，美國國會會將《台灣政策法》視為必通過法案，儘快與眾議院協調議程，並併入美國必須通過的預算案裡面，確保這法案能順利完成，並獲得總統拜登的簽署生效。