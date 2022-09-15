不只是葡萄柚！原來服藥「這些食物」絕對不能吃　醫曝4致命禁忌

▲少數藥物食物組合會產生「交互作用」，導致藥物的藥效作用增強或減弱
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4類常見的藥物食物交互作用
阿毛醫師在新書《健康快充卡哇醫》中指出4類常見的藥物與食物交互作用（Drug-food interactions），包括有柚子類與降血脂、降血壓、抗心律不整藥、免疫抑制劑；含咖啡因食物與支氣管擴張劑、安眠藥物；富含高維生素K、維生素C、輔酶Q10的食物與抗凝血劑；以及富含酪胺酸的食物與MAOI類抗憂鬱劑。
1. 柚子類vs降血脂、降血壓、抗心律不整藥、免疫抑制劑
凡是「柚子類」，包括葡萄柚汁、白柚、文旦、或粽合果汁、都會抑制存在腸道及肝臟的CYP450代謝酵素。而CYP450的作用是負責分解降血脂藥、降血壓藥、抗心律不整藥以及免疫抑制劑等，所以柚子類會令這些藥物分解減少、導致藥效大幅升高！因此醫師建議，吃了柚子類需間隔一天以上再服藥較為安全。
2. 咖啡因vs支氣管擴張劑、安眠藥物
咖啡、茶和巧克力會增加支氣管擴張劑的作用，兩者配著吃恐引發心悸；此外，含咖啡因食物或飲料也會降低安眠藥物的效果。
3. 維生素K、維生素C、輔酶Q10 vs抗凝血劑
患有心房顫動、深靜脈栓塞或接受心臟金屬瓣膜置換的患者，常需使用一種名為可邁丁（Ｗarfarin）的抗凝血劑，阿毛提醒，食用富含維生素K的食物如甘藍菜、菠菜、綠花椰、肝臟、綠茶會減弱抗血凝劑的效果；而高劑量維生素C、輔酶Q10食物如蔓越莓、銀杏、大蒜、當歸、魚油、及葡萄柚則會增強其藥效，故增加出血的風險。阿毛表示不必完全禁吃上述食物，但切記不宜攝取過多。
4. 酪胺酸vs MAOI類抗憂鬱劑
MAOI類抗憂鬱劑會抑制腸道內酪胺酸代謝，若食用富含酪胺酸食物，如乳酪、蠶豆、酵母製品、紅酒等，可能引發惡性高血壓。
本文經 阿毛醫師臉書粉專《醫生漫畫家阿毛》授權報導
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