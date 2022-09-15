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曾經閃過「擔心大腸癌」的念頭？醫師：以下「這些人」最好定期進行大腸鏡檢查

曾經閃過「擔心大腸癌」的念頭？醫師：以下「這些人」最好定期進行大腸鏡檢查
曾經閃過「擔心大腸癌」的念頭？醫師：以下「這些人」最好定期進行大腸鏡檢查

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-15 18:01:14

身體檢查，大家都知道很重要，然而有一項非常關鍵的檢查，長期為人所忽略、普及率過低——它就是大腸鏡檢查。近日，痔瘡手術女醫師鍾雲霓在臉書上分享了大腸鏡檢查的重要性，由於近年台灣大腸癌的發生率攀升，國民健康局建議腸胃相關科別的醫師多多提醒病人進行大腸鏡檢查。

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大腸鏡檢查，真的有那麼重要嗎？

 

你是否閃過「擔心大腸癌」的念頭？

根據國民健康局的建議，50歲以上的病人應考慮定期進行大腸鏡檢查。鍾雲霓表示，如果年齡在45歲上下，只要腦袋曾閃過「擔心大腸癌」的念頭，就可以好好安排個時間來檢查了。家族裡若曾有罹患大腸癌的病史，則需要在患者發病年齡「-10」的年齡進行檢查，例如祖父51歲患大腸癌，請在41歲開始檢查。

另外，以下大腸癌高風險族群也需提早檢查：

  1. 家族病史於60歲以前罹患大腸癌者
  2. 有慢性發炎性腸炎患者，如潰瘍性大腸炎
  3. 肥胖、缺乏運動
  4. 飲食多加工品及燒烤炸辣高脂肪紅肉者、抽菸
  5. 有慢性疾病如糖尿病患者
至於需要多早進行檢查，鍾雲霓表示說法不一，國民健康局建議在50歲，有的研究說45歲，不過40歲就開始檢查也不為過。

翻摄自Unsplash
翻摄自Unsplash
大腸鏡幾年做一次?

大腸黏膜長瘜肉，是需要6-8年的時間，而瘜肉變壞則需要2-3年。鍾雲霓指出，只要進行過第一次大腸鏡檢查，檢查結果正常的情況下可3-5年再檢查一次；若好幾次檢查後結果都正常，可拉長年限至5-8年檢查一次，定期檢查都能免除可能有大腸瘜肉或癌變的疑慮和風險。

 

痔瘡和瘜肉是一樣的嗎？

有網友請教鍾雲霓，在初次大腸鏡檢查後發現長了痔瘡，該怎麼辦呢？鍾雲霓表示，若痔瘡並不會困擾生活，甚至自己都沒發現其存在，那就采用四字訣——不要管它，因為痔瘡不是瘜肉，痔瘡是不會變成癌癥的。

許多人分不清楚，痔瘡和瘜肉是一樣的嗎？答案是，兩者是不同的，痔瘡是肛門血管和軟組織老化形成的團球；瘜肉則是腸道黏膜受刺激、慢性發炎增生的團球。所以，痔瘡是痔瘡，瘜肉是瘜肉，兩者不一樣，若檢查發現肛門口的團球是痔瘡，只要明確知道「痔瘡不是瘜肉，痔瘡不會變癌癥」就可以了。

本文經 痔瘡手術女醫師鍾雲霓 臉書粉專 《痔瘡手術女醫師鍾雲霓》 授權報道

 

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