曾經閃過「擔心大腸癌」的念頭？醫師：以下「這些人」最好定期進行大腸鏡檢查

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你是否閃過「擔心大腸癌」的念頭？
根據國民健康局的建議，50歲以上的病人應考慮定期進行大腸鏡檢查。鍾雲霓表示，如果年齡在45歲上下，只要腦袋曾閃過「擔心大腸癌」的念頭，就可以好好安排個時間來檢查了。家族裡若曾有罹患大腸癌的病史，則需要在患者發病年齡「-10」的年齡進行檢查，例如祖父51歲患大腸癌，請在41歲開始檢查。
另外，以下大腸癌高風險族群也需提早檢查：
- 家族病史於60歲以前罹患大腸癌者
- 有慢性發炎性腸炎患者，如潰瘍性大腸炎
- 肥胖、缺乏運動
- 飲食多加工品及燒烤炸辣高脂肪紅肉者、抽菸
- 有慢性疾病如糖尿病患者
大腸鏡幾年做一次?
大腸黏膜長瘜肉，是需要6-8年的時間，而瘜肉變壞則需要2-3年。鍾雲霓指出，只要進行過第一次大腸鏡檢查，檢查結果正常的情況下可3-5年再檢查一次；若好幾次檢查後結果都正常，可拉長年限至5-8年檢查一次，定期檢查都能免除可能有大腸瘜肉或癌變的疑慮和風險。
痔瘡和瘜肉是一樣的嗎？
有網友請教鍾雲霓，在初次大腸鏡檢查後發現長了痔瘡，該怎麼辦呢？鍾雲霓表示，若痔瘡並不會困擾生活，甚至自己都沒發現其存在，那就采用四字訣——不要管它，因為痔瘡不是瘜肉，痔瘡是不會變成癌癥的。
許多人分不清楚，痔瘡和瘜肉是一樣的嗎？答案是，兩者是不同的，痔瘡是肛門血管和軟組織老化形成的團球；瘜肉則是腸道黏膜受刺激、慢性發炎增生的團球。所以，痔瘡是痔瘡，瘜肉是瘜肉，兩者不一樣，若檢查發現肛門口的團球是痔瘡，只要明確知道「痔瘡不是瘜肉，痔瘡不會變癌癥」就可以了。
本文經 痔瘡手術女醫師鍾雲霓 臉書粉專 《痔瘡手術女醫師鍾雲霓》 授權報道
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