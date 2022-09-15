車用電子8成為成熟製程　黃崇仁：各家廠商都有機會！

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高峰論壇聚焦智慧車用技術發展與市場趨勢，由台灣先進車用技術發展協會理事長黃崇仁分享全球智慧車趨勢，並邀請台積電、意法半導體、資策會、Arm、凌陽科技等多位重量級車用技術產業專家，從產業面、技術面與需求面，深入剖析車用半導體應用現況、智慧車產業未來發展、智慧車技術應用開發策略。
台灣先進車用技術發展協會理事長黃崇仁表示，汽車電子的改變是從特斯拉（Tesla）開始，產生革命性的變化，因為採取模組化設計，使得晶片、模組、軟體等導入車廠的機會大增。他也透露和台積電總裁魏哲家說到相關議題，討論過目前車用少部分約20%是先進製程（14奈米以下），多數約80%還是成熟製程（如28奈米），所以大家都有機會。
黃崇仁認為，台灣半導體車電部分才剛要開始而已，有非常多的機會會成為未來主流，他也說汽車應用會越來越多，每部汽車上用到的晶片規格，很有機會從現在的500美元，增加到2000美元，甚至達到5000美元，汽車採用的晶片數量有很大的成長空間，對台灣產業來說很有發展機會。
國發會主委龔明鑫致詞時表示，未來幾年全球電動車商機產值高達6250億美金，其中有些還是最近幾年才有的，如今半導體應用百花齊放，除了傳統的手機通訊，也應用在物聯網、AIoT等領域。至於電動車領域上，台灣有很大的能量，他強調台灣有商機也有挑戰，更有一份責任，因為台灣要發展好，全世界才能往前走。
龔明鑫指出，智慧化電動車體現了數位經濟轉型和淨零碳排等兩項發展項目。在電動車領域上，台灣有很大的機會，特斯拉原型車就是靠台灣廠商，到現在許多廠商動起來，光是特斯拉供應商就有27家，還有許多民間業者像鴻海MIH聯盟一起加入，發展速度會特別快。
台積電車用暨微控制器業務開發處處長林振銘也以「汽車產業的變革和半導體未來成長的機會」為題發表演說，他指出過去車用晶片發生短缺，是因為2020年車廠決定暫時停下腳步，多出來的產能剛好彌補PC與手機的缺，但等到車廠需要產能時，車用電子複雜的程度是無法短期間釋出的，這問題有跟車廠好好溝通。而他強調，台積電會全力支持車用電子的發展，也呼籲車廠與車用IC廠，把握機會建立庫存，如此一來當景氣上來時，就不會有晶片短缺的問題。