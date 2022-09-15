漫畫星聯手「偷聽史多利」！驚悚Podcast首度變身漫畫
驚悚Podcast「偷聽史多利」分享許多都市怪談、靈異故事，擄獲一票喜愛挑戰恐怖極限的聽眾，而令人驚喜的是，beanfun!漫畫星特別跨領域合作推出《偷聽史多利-誰在偷看？》將聲音轉換成圖像漫畫的視覺刺激，讓讀者每一回都讓從頭涼到腳底板，不僅將鬼故事的恐怖元素忠實呈現，也做出與原故事有些微差異的變化，剛推出便獲得粉絲一致好評。
beanfun!漫畫星不僅有台灣VTuber之光「瀕臨絕種團RESCUTE」、登上各大娛樂版面的「原子少年」，更與驚悚系Podcast偷聽史多利，跨域打造原創漫畫《偷聽史多利-誰在偷看？》。將台灣都市怪談、真實驚悚事件，搭配上漫畫家禹-Yeu出色的繪畫功力，讓不少偷聽史多利的粉絲在看漫畫時，將過去腦海中駭人的聲音加上圖像衝擊力，營造出獨特的詭異恐怖氛圍，讓人感到害怕卻又不停地想繼續看下去。
而《偷聽史多利-誰在偷看？》第一回改編偷聽史多利經典故事「撐著黑傘的男人」，描述三個朋友出遊，在下著磅礡大雨的山中，遇見看似親切的當地居民，殊不知是落入死亡危機的開端。漫畫版甫上線就吸引大量讀者湧入觀看，有不少偷聽客（偷聽史多利粉絲）大讚，「偷聽客＋1畫風有毛骨悚然的陰間感，越看越有感」、「變成漫畫更毛骨悚然了」、「漫畫直接把我腦補的畫面完美呈現！」精彩故事情節正於beanfun!漫畫星隔周三上午11：00準時更新中。
同樣於每星期三上午11：00準時連載中的還有《桃花仲介事務所》，為漫畫星攜手新銳台灣漫畫家山人糟創新之作，描述英年早逝的工程師王雁君，拒絕投胎而加入桃花仲介事務所成為月老實習生。此時，參拜月老的信徒寥寥無幾，面對即將倒閉的事務所，王雁君製作出「線上速配程式」，甚至搭配Vtuber月月子來做推廣，掌管姻緣的神明月老搭配穿梭於次元之間的Vtuber，獨一無二的作品風格，以輕鬆有趣的故事節奏加入許多時事話題，繪出現代人不停改變的戀愛型態。