時尚氣象台／全明星男神買自家代言糗爆！店員竟認不出來

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焦凡凡也分享，因為自己四肢偏肉、手臂偏粗的關係，所以她就會選擇一些平口的衣服，僅露出肩膀和鎖骨，再搭一件A字褲就能營造變瘦的感覺，火辣的妞妞則認為，材質對她來說非常重要，有些便宜的衣服，可能穿一次就脫線。
至於要如何透過平價服飾穿出時尚感？時尚老師John就指出，「整體完成度」非常重要，從服裝、髮型、裝容、鞋子都要有一致性的感覺，而在挑選衣物時一定要注意「材質」，像是滑布的就看起來高貴、棉麻看起來日系文青，「合身」也是一大關鍵，一不合身就會缺少精緻感，他也分享挑選「同色系」也是一個蠻好的偷吃步方法。
經過老師的發想下，妞妞從美式辣妹變成時尚OL，焦凡凡也從可愛風變成日系文青妞，徐謀俊也從原本簡約隨興變成帥氣學院風，也讓他不禁笑說，「我今天其實是來報到原子少年的！」一旁的曹家齊也大讚「我覺得你一定會上！」
為了增加整體感，徐謀俊也不藏私，帶來他今年和「BONNY&READ」品牌聯名的配件，不僅精緻又平價，而且還是徐謀俊自己設計的。有趣的是，他也分享前陣子發生的糗事，「有的時候我自己去店家，店員也不知道我是誰」，結果等到店員通通介紹完，他朋友才悄悄說「他真的不知道你是誰！」逗得現場哈哈大笑。
《時尚氣象台》除了邀請藝人來賓與時尚達人聊流行資訊、穿搭教學外，還會由人氣正熱的「原子少年」曹家齊、陳水豐、蔡朕、許孟維、呂植宇接棒主持「少年出任務」外景單元，請持續鎖定NOWnews全新最有溫度的時尚節目，敬請期待！
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