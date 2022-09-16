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時尚氣象台／全明星男神買自家代言糗爆！店員竟認不出來

▲（由左至右）徐謀俊、妞妞、曹家齊、陳水豐、焦凡凡一同分享平價的時尚穿搭。（圖／NOWnews攝影中心）
▲（由左至右）徐謀俊、妞妞、曹家齊、陳水豐、焦凡凡一同分享平價的時尚穿搭。（圖／NOWnews攝影中心）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-16 20:00:00

為了鼓勵大家展現自我穿搭，《NOWnews今日新聞》就推出全新的網路流行時尚節目《時尚氣象台》，並由現今最火紅的《原子少年》成員主持，搶先帶給觀眾最新最潮的穿搭資訊。本周節目邀請到妞妞、焦凡凡、徐謀俊一同分享自我的平價穿搭，結果經過專業的時尚老師設計後，讓徐謀俊當場嚇到，直呼自己根本可以報名《原子少年》。

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一聽到「時尚」兩字，總是會給人貴桑桑的印象，而本周主題「平價時尚穿出高級感」就特別邀請到妞妞、焦凡凡、徐謀俊一同分享自我平價穿搭以及一些小秘訣，時尚主播曹家齊就透露，自己偏愛高腰褲，可以利用視覺補強修飾身型，另外還可以搭一些小配件讓穿搭更上一層。

焦凡凡也分享，因為自己四肢偏肉、手臂偏粗的關係，所以她就會選擇一些平口的衣服，僅露出肩膀和鎖骨，再搭一件A字褲就能營造變瘦的感覺，火辣的妞妞則認為，材質對她來說非常重要，有些便宜的衣服，可能穿一次就脫線。

▲焦凡凡從原先的可愛風格，變成日系文青妞，可愛度瞬間爆棚。（圖／NOWnews攝影中心）
▲焦凡凡從原先的可愛風格，變成日系文青妞，可愛度瞬間爆棚。（圖／NOWnews攝影中心）
至於要如何透過平價服飾穿出時尚感？時尚老師John就指出，「整體完成度」非常重要，從服裝、髮型、裝容、鞋子都要有一致性的感覺，而在挑選衣物時一定要注意「材質」，像是滑布的就看起來高貴、棉麻看起來日系文青，「合身」也是一大關鍵，一不合身就會缺少精緻感，他也分享挑選「同色系」也是一個蠻好的偷吃步方法。

經過老師的發想下，妞妞從美式辣妹變成時尚OL，焦凡凡也從可愛風變成日系文青妞，徐謀俊也從原本簡約隨興變成帥氣學院風，也讓他不禁笑說，「我今天其實是來報到原子少年的！」一旁的曹家齊也大讚「我覺得你一定會上！」

▲徐謀俊從簡約隨興的穿搭風格，變成直接可以加入《原子少年》的學院風。（圖／NOWnews攝影中心）
▲徐謀俊從簡約隨興的穿搭風格，變成直接可以加入《原子少年》的學院風。（圖／NOWnews攝影中心）
為了增加整體感，徐謀俊也不藏私，帶來他今年和「BONNY&READ」品牌聯名的配件，不僅精緻又平價，而且還是徐謀俊自己設計的。有趣的是，他也分享前陣子發生的糗事，「有的時候我自己去店家，店員也不知道我是誰」，結果等到店員通通介紹完，他朋友才悄悄說「他真的不知道你是誰！」逗得現場哈哈大笑。

《時尚氣象台》除了邀請藝人來賓與時尚達人聊流行資訊、穿搭教學外，還會由人氣正熱的「原子少年」曹家齊、陳水豐、蔡朕、許孟維、呂植宇接棒主持「少年出任務」外景單元，請持續鎖定NOWnews全新最有溫度的時尚節目，敬請期待！

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