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高雄等到城市光榮感　謝金河：是市長勝選最強大的保證書

▲謝金河認為，市民的信心和光榮感提升，是市長勝選最強大的保證書。（圖／翻攝自謝金河臉書）
▲謝金河認為，市民的信心和光榮感提升，是市長勝選最強大的保證書。（圖／翻攝自謝金河臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-09-15 18:46:59

財信傳媒董事長謝金河9月13日參加大高雄不動產商業同業公會於高雄萬豪酒店舉辦「大高雄崛起」領袖論壇，他在昨（14）日深夜發文指出，強烈感受到高雄的蛻變，並贊陳其邁當選後招商引資，為高雄帶來活水，尤其是這次台積電落腳高雄煉油廠，整個高雄翻轉，「等了40年，終於等到城市光榮感」，選舉又將到來，市民的信心和光榮感提升，是市長勝選最強大的保證書。

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謝金河表示，他見証高雄40年發展，從陪邱永漢先生訪問拆船大王王茲華，市長王玉雲，孫靜源先生，到80年代，看到高雄起高樓，從東帝士八五大樓，寶成，宏總，長谷世貿聯合國，這些蓋高樓的建設公司後來都不支倒地；90年代，高雄快速殞落，房價甚至跌至一字頭，很多財團在選舉中大開支票，說要到高雄投資，結果都虛幌一招。每隔幾年，都有人說高雄要起來，最後都落空。

這些年高雄市容有很大的改變，產業也快速轉型，昔日的石化，鋼鐵等產業由高科技產業取代。例如，楠梓加工區已蛻變為科技園區，日月光，穎崴、界霖形成的封測產業鏈，未來將和台積電連結。這次穩懋，國巨在路竹科技園區至少投入3000億元，駐龍在仁武也逐漸發展出航太產業鏈，加上原來的大寮，前鎮，還有華邦電子的千億設廠計劃，橋頭，崗山新聚落，高雄已成大南方計劃的核心。

謝金河說，他在論壇與參加與談的皇苑建設董事長郭敏能聊天，可以感受到他對高雄市的未來充滿前所未見的信心。他說，老天爺這些年給高雄人很大的考驗，從韓國瑜天降神兵，在高雄刮起一陣風，沒想到不到兩年，居然被罷免；落選後的陳其邁進入中央，擔任行政院副院長，他培養了自己的資歷與視野，也改變昔日的身段，用他生命最菁華的歲月來治理大高雄，他招商引資，為高雄帶來活水，尤其是這次台積電落腳高雄煉油廠，整個高雄翻轉，活起來了。

謝金河認為，產業的移入，投資，改變高雄城市風貌，他去年來港都演講，發現每一家公司市值都暴升，而且企業家熱情洋溢，對未來充滿信心，這次參加論壇，對這個城市的光榮感和信心，是他40年來第一次見到，選舉又到來，市民的信心和光榮感提升，是市長勝選最強大的保證書。

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