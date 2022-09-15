曝南瑪都颱風影響！鄭明典：天氣沒很穩定，也沒很不穩定
中央氣象局指出，今（15）日全台各地為晴到多雲，環境吹弱的偏西風，這樣溫暖偏熱的狀況會持續下週二（9/20），之後才會稍微降溫，北台灣由於受到南瑪都颱風帶來的水氣影響，在週末降雨機率增加；氣象局長鄭明典在臉書發文指出，未來南瑪都以西北轉北方向移動之後，部分雲系會留在後方，之後還有再發展出熱帶氣旋的空間。
鄭明典在臉書貼圖指出，第14號颱風「南瑪都」的雲系範圍很廣，直徑在2000公里等級，而可辨識的低氣壓逆時針環流範圍也不小，直徑在1000公里等級。
鄭明典表示，未來南瑪都以西北轉北方向移動之後，部分雲系會留在後方，之後還有再發展出熱帶氣旋的空間；這些天氣系統看起來都不會直接影響台灣，但是短期內太平洋高壓卻也不會回到台灣上空，所以台灣的天氣會是「不是很穩定，也不是很不穩定」，對多數人來說應該是還不錯的天氣。
氣象局指出，「南瑪都」目前仍是輕度颱風，位置在臺北東方1780公里的海面上，目前各國預測路徑都已經較為有共識，氣象局也指出，它會持續轉北朝日韓方向前進，對台灣不會造成直接影響，只需留意颱風帶來的水氣，以及基隆北海岸、蘭嶼、綠島、恆春半島可能會有長浪的狀況。（編輯：孫唯容）