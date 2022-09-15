朱芯儀乳房重建縮水　脫髮無眉「照鏡子誰會開心」

朱芯儀及早檢查出乳房纖維囊腫，1年內速長3顆腫瘤，在乳癌2期階段挺過化療6次，還有7次標靶藥物要做，今（15）日她與老公衛斯理出席曼陀粉紅公益計畫，8月切除乳房的朱芯儀，已經重建7成乳房，她透露過去豐滿的E罩杯身材，讓她穿衣服不好看，像是還在懷孕、哺乳期，因此她請醫生義乳做小，她嘆：「全身傷口發麻，等神經長回來需要時間，有1個半月不舒服。」
外界看朱芯儀表現堅強，其實她說：「每天照鏡子看自己光頭無眉誰會開心？根本不可能開心的。」所幸衛斯理愛逗笑她，摸著她的光頭說：「妳看妳像不像『一拳超人』啊？」讓朱芯儀難以發火，她也鼓勵癌友：「我1月打化療，4月打最後一次化療，頭髮就長出來了，不要害怕化療，發覺異狀就要盡早治療，拖到3期、4期，能用的武器就很少了。」
朱芯儀分享自己是個很幸運的人，除了有家人的支持，也持續收到很多病友的鼓勵，她表示自己一直保持著好的信念及能量，並且相信自己會復原；也理解許多人生病心情要好真的很困難，但仍鼓勵大家要努力讓自己想法不要太糾結。
而朱芯儀自己的方式是會跟朋友到郊外、咖啡廳走走，因為療程掉頭髮內心很覺得很慌張的時候，衛斯理也會在旁陪著她，還會帶她去吃好吃的，總是最直接的以行動支持，相當窩心。她笑說：「他還特別開車帶我到台中去霧眉。」
朱芯儀說衛斯理幫她分擔了不少家事，「該做的事情就繼續做，家人跟小孩都沒有把我當病人看，我們也不想要家裡好像因為有人生病了就愁雲慘霧。」她將生病當作一件自然的事，以平常心面對與處理，少碰精糖、油炸食物，不熬夜、多喝水，1天喝1600cc的水起跳。