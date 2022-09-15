綠營議員候選人湯詠瑜與黃偵琳　籲陳若翠停止唱衰高雄

我是廣告 請繼續往下閱讀
湯詠瑜指出，她站出來是因為「詠瑜的主人就是市民」，籲請陳若翠，監督市政要「本於專業、事實、法律依據」。台積電來高雄投資，市民們都樂觀其成，監督是市議員的天職，市民們更希望陳若翠能質詢有據，用理性、科學、法治的精神來監督，不是在受言論免責權保護的議會殿堂內空言問政。
黃偵琳強調，對於陳若翠的質詢，完全無法認同。質詢應提出事實資料、符合常識的內容，但是陳若翠議員卻引用錯誤資料，還理直氣壯要求市長下台，令人看不下去。
黃偵琳說，今年八月台積電進駐楠梓產業園區後，預計2024年量產，這是台積電做為上市公司的內部規劃，政府不能干涉，這是公司治理的基本常識，結果陳若翠無中生有，天外飛來「2023年」的期程，要求陳其邁市長如果做不到就要解職，這種「竹蒿湊菜刀」的質詢，簡直荒謬又無厘頭。
黃偵琳感嘆，在陳其邁市長與市府團隊努力之下，才好不容易讓台積電點頭落腳高雄煉油廠舊址，這不僅促進高雄的經濟發展，讓高雄升級轉型，更是市民朋友鼓掌稱讚的政績。相較之下，同一個地點，當初韓國瑜執政的時候，異想天開要設置賽馬場，陳若翠是忘記了，還是害怕想起來？
黃偵琳表示，因為台積電落腳楠梓，身為選區市議員候選人，挺身捍衛選區建設，責無旁貸，所以偕同具律師身分的參選人湯詠瑜，一起呼籲陳若翠出來面對，簽「若台積電如期如址營運，議員自動解職」承諾書，不要唱衰高雄，阻擋高雄經濟發展。
最後，湯詠瑜也強調，今天與黃偵琳一起來到陳若翠競選辦公室邀請陳若翠出來面對，停止唱衰高雄！呼籲陳若翠敢做敢當，簽具承諾書。若有不清楚的地方，湯詠瑜身為台美雙律師非常願意義務為陳若翠提供法律諮詢。