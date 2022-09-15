生育年齡又提高！平均31歲生第一胎　「6招」安心待產

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值得注意的是，110年出生通報統計資料顯示，年齡在35歲至39歲的孕婦，早產比例達12.70%，較25歲至29歲之早產比例8.40%還要高。美國婦產科醫學會（ACOG）指出，高齡孕婦發生妊娠糖尿病、子癇前症、早產、低出生體重、死產等高危險妊娠風險增加，而35-39歲女性罹患妊娠併發症的危險性，是25-29歲女性的1.36倍，其中35歲以上罹患慢性高血壓的危險性，是25-29歲女性的2-4倍，40歲以上罹患妊娠糖尿病的危險性，是年輕女性的2-3倍。
由此可見，隨著生育年齡越大，風險越高。國民健康署呼籲，高齡孕婦對媽媽寶寶都可能帶來風險，國人應盡早規劃生育計畫，把握孕育下一代的最好時機！
政府擴大產檢 好孕6招安心待產
國人逐年晚婚晚生，為降低高齡孕婦妊娠風險，國民健康署提供「好孕6招」，希望準爸媽能安心迎接新生命：
1.落實定期產檢：衛福部於110年7月1日起擴大補助產檢，目前提供14次產檢、3次一般超音波檢查、2次產前健康照護衛教指導、妊娠第24-28週妊娠糖尿病篩檢與貧血檢驗，及第35-37週產前乙型鏈球菌篩檢。
2.產前遺傳診斷：國健署目前針對34歲以上、經診斷或證明曾生育過異常兒、本人或配偶家族有遺傳性疾病史、或其他可能生育先天異常兒（如：經超音波或孕婦血清篩檢胎兒可能有異常者）等孕婦，提供5,000元產前遺傳診斷補助申請，鼓勵風險較高的孕婦接受「產前遺傳診斷檢查」。
3.維持健康生活：孕婦應注意均衡飲食，於孕期攝取富含葉酸、鐵等食物，以「微喘、不渴、不熱」為原則保持規律運動，並避免吸菸（含二手菸、三手菸）、飲酒、濫用藥物。
4.注意早產徵兆：若出現早產之徵兆（陰道出血、腹部悶痛、下墜感、持續子宮收縮、破水、胎動較平常減少一半以上），應盡快就醫，降低早產風險。
5.知道產兆來臨：出現輕鬆感（食慾較好、呼吸較順暢）、落紅、現血、陣痛、腰痠、破水（由陰道流出多量液體）或其他異常（如胎動減少等）等生產徵兆，請盡速至醫院待產。
辨識危險妊娠：當醫師告知本次懷孕可能屬於高危險妊娠時，需經由完整的產前檢查，來早期預防妊娠併發症，並建議在人力及設備較完善的醫療院所生產。另，準媽媽可依妊娠狀況，就近選擇衛生福利部核准的「高危險妊娠孕產婦及新生兒照護品質中度級、重度級急救責任醫院」（https://reurl.cc/8pqAD4），接受照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55109
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