找小黑蚊源頭！林智鴻要求市府加速鳳山溪整治改善

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林智鴻表示，鳳山溪過去因工商發展造成河川污染，因此，他提出打造鳳山溪親水河岸，以「三管齊下」整治概念，上游的污水排放加嚴管制、中游周邊住宅區提升污水下水道接管率、下游營造親水河岸，讓未來的鳳山溪媲美愛河，成為地方新亮點。
林智鴻指出，在鳳山溪親水河岸的整治推動過程中，陸續收到市民反映環境問題，發現小黑蚊叮咬狀況嚴重、影響周邊市民生活，除了透過短期手段進行清消，也f請環保局、水利局分別擬定中長期計畫，加強周邊整治，盼落實防治小黑蚊，還給市民友善的鳳山溪沿線休憩空間。
張瑞琿表示，鳳山溪主要污水來源是生活污水與事業廢水，對於上游事業排放廢水有加重處罰機制，自去年開始，環保局就針對鳳山溪加強廢棄物清除及底泥清淤，底泥屬於小黑蚊孳生來源，清乾淨後溶氧提高，河道就不易臭，在搭配未來周邊污水接管提升，噴藥且進一步清除青苔，應可逐步改善小黑蚊狀況。
龔清志提到，水利局短期預計在上游東便門優先改善淤積問題，污水截流、河道調整，中期規劃於中崙社區河岸進行改善，包括右岸步道空間、河道美化等，長期將會針對八仙公園段進行相關改善，將持續爭取相關經費。
黃輝村指出，平時在鳳山溪週邊散步運動就飽受小黑蚊困擾，去附近接小孩子下課的時間，連中午時段也難逃被叮，小黑蚊問題嚴重，有時候手腳遭殃，連臉部、頭都滿頭包，更憂心小孩子被叮咬，感謝智鴻議員持續關心重視，盼市府多管齊下加強改善。