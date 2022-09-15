茵芙激吻《美麗》人夫嘴唇腫脹　嬌嗔：他才是老司機

茵芙在台視戲劇《美麗人生 重返榮耀》與人夫唐豐大談不倫戀。劇中兩人相約摩鐵床戰，情話綿綿一番後，再度慾火攻心激吻纏綿，畫面火辣。唐豐白襯衫扣子半扣，隱約露出好身材，他在拍攝前趕緊伏地挺身，被發現時還有點害羞，坦言擔心自己的狀況不好，為了拍攝這場開房激戰的戲，已經節食2周，他笑說：「因為茵芙很瘦、身材很好，讓胸肌稍微充血，順便讓身體醒過來。」
茵芙和唐豐吻戲撇除溫柔親額頭浪漫橋段，全心用生命激吻對方，茵芙笑說：「我們走比較寫實路線，都已經開房間了，怎麼會浪費3小時的錢，來這裡親額頭呢？」吻戲前後拍了不下10次，茵芙臉上的妝都吻花，嘴唇甚至因為摩擦過猛而腫脹，被形容是安潔莉娜裘莉，讓她開懷大笑。唐豐吃了滿嘴口紅，導演一喊卡就拚命補妝。茵芙邊補口紅邊跟唐豐開玩笑說：「今天這條口紅，應該被你吃掉半支了。」
茵芙身著罩衫大秀白皙美腿，拍攝性感戲不擔心會走光，她甜笑說：「劇組應該會比我焦慮，因為萬一走光也不能播，所以就放心把自己交給他們。」兩人花了很多時間事先預演，唐豐排戲時就滿身汗，笑稱是茵芙太過熱情，才讓他滿頭大汗，後來解釋是剛才運動的關係，幽默表示：「我怕萬一妳要摸我胸部的時候會沒得摸。」
唐豐拍攝前打趣說：「聽說茵芙技術很好，讓我有點擔心，但其實我也不算太差啦！兩個人互相交流一下是應該的。」茵芙聽了沒好氣的嬌嗔反擊：「他本人都已經有小孩了，到底誰才經驗老道呀！剛才一進來他還一直說這裡環境很好，之後要帶老婆小孩來玩。而且一進來就知道要先運動，讓自己看起來更精實，他才是老司機吧。」