熊貓超市推小包裝食材？銷量多2倍 北部最愛外送水果盤
foodpanda在2019年率先搶攻雲端超市推出「熊貓超市」，於全台各大都會區積極自建倉庫，截至2022年目前全台共有36間，人口覆蓋率達70%，品項從去年的3000品一口氣提升到5000品項。根據平台內部統計訂單趨勢，2022年將較於2019年有4倍的成長，且今(15)宣布即將展開的3大策略，其中看好國人對於異國產品的嚐鮮度高，熊貓超市鬆口表示，除了韓國商品，之後會有更多異國商品加入雲端超市。
foodpanda雲端超市「熊貓超市」，在疫情年期間導入防疫物資，且2021年引進截切水果和蔬菜，在自煮風旺盛之下，小包裝截切蔬果成為亞太區生鮮佔比第一的地區，且根據平台內部統計，超市蔬果類近9成源自台灣本地，因此未來的生鮮策略上則會主攻：精緻包裝、客製、方便。
熊貓超市觀察，為了迎合小家庭及單身族群的社會結構，消費者購買型態以及飲食習慣也出現改變，為避免一次購買大包裝的食物而造成食物的浪費，有別於一般超市賣場，熊貓超市特別開發小份量的產品規格，一次食用完畢，減少囤積或是浪費食材的困擾，像是，小規格的杏鮑菇就因符合消費者當下隨著即食的需求，其銷量更是多人份包裝的2倍。
此外，現代人因工作繁忙，抽不出時間採買，下班後更沒力氣備菜，為省去蔬果前處理時間，直接將蔬果洗好、切好，只要打開就能烹飪，像是多數人平常不會處理的芋頭或山藥等截切商品銷售更是翻倍漲，生活步調快速的北部更是喜愛截切水果類，佔全台銷量89%。許多租屋族因為空間小沒有廚房或足夠空間烹煮，三餐多仰賴外送，營養便利兼具加熱的即食食品深受北漂族歡迎。看好生鮮外送商機，預計今年整體成長翻倍漲，未來佈局熊貓超市喊出三大策略：擴大生鮮選品、持續消開發趣異國商品、提供即煮、即熱、即食的食材選擇。