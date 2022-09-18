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女首相背後的低調男人　英「第一先生」歐萊瑞挺過婚外情

▲特拉斯（左）成為英國憲政史上第三位女首相後，丈夫歐萊瑞（右）作為英國「第一先生」，兩人的關係與背景也掀起外界討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲特拉斯（左）成為英國憲政史上第三位女首相後，丈夫歐萊瑞（右）作為英國「第一先生」，兩人的關係與背景也掀起外界討論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-18 17:30:00

歐美政壇過去向來是男性為主導，但隨著女性權益逐漸提升，女性領導人的出現也不再罕見，近期英國更誕生憲政史上第三位女首相特拉斯（Liz Truss），而女性政治領袖的感情生活往往比男性更引起外界關注，不少人也好奇隨特拉斯入主唐寧街10號的這名「第一先生」（Spouse of the Prime Minister）究竟是何方神聖。

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英國前兩任女首相柴契爾與梅伊的先生丹尼斯和菲利浦，面對媒體各自有不同面貌，特拉斯的丈夫、48歲的歐萊瑞（Hugh O’Leary）一向低調，外界形容他會是比較像飛利浦般大力支持老婆從政、在社交場合上也不會奪走妻子光芒的低調丈夫。不過回頭看兩人的婚姻關係，其實特拉斯不僅未冠夫性，曾經還爆出與議員的婚外情，歐萊瑞卻始終保持沉默，特拉斯的政治生涯與婚姻就此默默保住。

▲歷經激烈角逐而得以接替強生擔任英國首相的特拉斯（Liz Truss）。（圖／美聯社／達志影像）
▲歷經激烈角逐而得以接替強生擔任英國首相的特拉斯（Liz Truss），向來低調的丈夫歐萊瑞默默隨行。（圖／美聯社／達志影像）
歐萊瑞出生於利物浦，父親是擔任大學講師的律師，母親則是護理師，作為三個兄弟姐妹中的老大，歐萊瑞畢業於在倫敦政經學院，專攻經濟學和統計的他畢業後開始了會計師的職業生涯，這時候的他還不知道未來的妻子特拉斯的父親同樣是個數學家，從小特拉斯就著迷於數字，似乎一切早有安排。

不過真正讓兩人搭上線的是彼此的政治理念。1997年英國保守黨黨代表大會上，保守黨創下最慘烈的敗選紀錄，執政18年的江山拱手讓人，但也是這個時候年紀才20出頭的特拉斯與歐萊瑞相遇了。特拉斯於2019年接受媒體訪問時回憶起這一刻，她說最初是她先邀請歐萊瑞去溜冰的，沒想到對方卻因此扭傷腳踝出了糗。

這個有趣的插曲成為兩人婚姻的起點，2000年時兩人順利成婚，如今育有兩個女兒。然而正如滑冰需要練習，他們的婚姻也不總是一帆風順，從2004年到2005年間，特拉斯和保守黨派來當她「導師」的已婚國會議員費爾德（Mark Field）傳出婚外情，醜聞在2006年由英國媒體《每日郵報》爆料，費爾德12年的婚姻破裂並以離婚告終，然而特拉斯卻在同年當選市議員，試圖褫奪她的候選資格同選區保守黨員最後也無疾而終。

▲特拉斯（左）成為英國憲政史上第三位女首相後，丈夫歐萊瑞作為英國「第一先生」背後故事也掀起討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲特拉斯與丈夫歐萊瑞的婚姻關係曾因同黨「導師」的介入面臨危機。（圖／美聯社／達志影像）
被問到老婆傳出婚外情的反應，向來不愛在媒體前亮相的歐萊瑞僅低調表示「我不想談這個」，就這樣輕輕揭過了本該是頭版誹聞的大事件。其實歐萊瑞會有這樣的反應，外界多半認為與他曾經的政治經驗和參政背景有關，當年他與特拉斯身懷抱負參選，包含1998、2002和2006年，歐萊瑞都曾試圖參選倫敦南部格林威治的市議員，只是無奈歐萊瑞屢次落選，特拉斯卻順利在2006年當選市議員，熟知「妥協」藝術之道的兩人默默的扛下這波壓力，也保住了特拉斯的政治生涯。

如今特拉斯被問及過去的婚外情時，她總是強調現在的婚姻很幸福，她對家庭感到滿意，過去的事對她與丈夫來說雖然是嚴峻的考驗，但也已經屬於過去了；兩人如今養育著可愛的兩名女兒，住在諾福克郡的道納姆市場附近。在家裡特拉斯還被封為「手機獄卒」，因為歐萊瑞對於女兒使用3C設備總是不設限，特拉斯卻總把女兒們的手機鎖在盒子裡。

▲特拉斯（左）成為英國憲政史上第三位女首相後，丈夫歐萊瑞作為英國「第一先生」背後故事也掀起討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲走過參政失利、婚外情風波，歐萊瑞仍支持妻子特拉斯在政壇上的表現。（圖／美聯社／達志影像）
雖然這對夫妻正式牽手入主唐寧街，但外界推測歐萊瑞應該會繼續忙碌於自己的會計師工作，兩人可能會選擇一間靠近國會大廈的辦公室或是到兩人位於倫敦東南區的住所工作，首相府當中預計看不到歐萊瑞的身影。就像他一貫不願在鎂光燈下露臉的個性，歐萊瑞少數公開亮相的時候總是有著重要象徵，例如2019年特拉斯就在Instagram上放閃，祝福丈夫情人節快樂同時也PO出兩人合照並寫下「此生摯愛」，向外界證明儘管有著跌倒擦傷，兩人的婚姻關係如今又重新站起來，正舞出一支精彩的表演。


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