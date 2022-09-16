政治幕僚參選里長　林浤澤：用政見推動高雄社區發展

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身兼多項才能的雄峰里里長候選人呂志賢，是位皮件設計師，也在新創公司擔任執行長，同時也為高雄市政府第二、三屆的青年事務委員。透過自身的實務經驗，提供高雄各商圈改善意見，並協助新創青年完成夢想。本次決心投身基層選舉，是希望改變老舊的選舉生態，期盼用嶄新思維活絡社區。
在楠梓中油廠區長大的許經緯則是要參選宏南里里長，因長期關注文化資產保存，曾號召當地民眾組織「油廠社區文化生態保存協會」，也參與多項高雄文資保存活動，本身也具備社區營造、都市規劃等相關專業，希望創造從「我」到「我們」的全齡共創，帶領社區邁向SDGs的福祉社會。
另外，政治幕僚出身的林浤澤是參選前鎮區明孝里里長。年僅28歲的他，是4位候選人裡面最年輕的一位，但參與公共事務已有10年之久，除了曾任立委、議員助理，也是一位飛盤運動國手。他強調，里長是落實政策的第一線，也是社區重要的規劃者，除了基本服務外，期盼用更全面的政見推動社區發展。
領軍的謝錫元表示，每位候選人個個兼具不同領域的專才，但對改變家鄉的期待都有相同熾熱的心。期盼看見更多優秀人才、熱愛高雄的人參與公共事務，一起努力才能使社區、高雄更加速向前邁進。