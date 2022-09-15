文總TAIWAN PLUS赴日掀台灣熱！台灣咖啡為活動暖身

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「初耳/ hatsumimi」策劃的台灣市集，還邀請逾40家品牌進駐，集結洪瑞珍、郭元益、眠豆腐、圓山大飯店等多家知名品牌，及台北市、高雄市政府、台南市政府觀光局也一同共襄盛舉。並延伸第二主場，與誠品生活日本橋合作，策劃「TAIWAN PLUS」及新活水「台灣文化，產地直送！」2大專屬展區，並精選當季水果—台灣文旦到現場陳設，將原汁原味的台灣滋味送到日本。
文總表示，TAIWAN PLUS 2022台灣吉日，除了東京上野恩賜公園、第二主場誠品生活日本橋，在活動前更串連各知名品牌，預先為活動加熱，像Nui. HOSTEL & BAR LOUNGE從9月5日起就推出「TAIWAN COFFEE CUPS 2022—Taiwan Meets Nui.—」咖啡活動，邀請興波咖啡Simple Kaffa、Fika Fika Cafe、Mountain Kids Coffee Roaster山小孩、黑山咖啡Mountain：b Coffee Roasters、CAFE!N等台灣5家知名咖啡品牌及世界果醬女王好食光Keya Jam進駐，讓日本民眾感受台灣咖啡與果醬的風味。
今天是活動最後一天，來訪人潮絡繹不絕，主理活動的吧台手齊藤一德表示，這是繼2019年後，第2度舉辦TAIWAN COFFEE CUPS活動，之前活動僅週末2天，許多民眾覺得「時間太短」、「只辦在東京好可惜」，於是決定今年將活動拉長到10天，盼用台灣品牌的咖啡及果醬讓日本旅客「預習」台灣旅行。
齊藤一德說，該店結合旅宿空間，讓許多日本遊客能藉由來東京住宿，搶先以咖啡體驗台灣滋味，獲得不少客人迴響是「很棒的體驗」。他還透露，「對日本人來說，台灣咖啡是有吸引力的」，其中一款以台灣咖啡豆製成的咖啡賣得最好，即使價格比其他品項高一些，仍是最有人氣、很快就賣光，客人都說「從沒喝過這種味道。」
另外，他提到，特別選用好食光Keya Jam的威士忌柑橘醬、茉莉島嶼醬搭配司康，就是為了加乘與咖啡結合的好味道，彼此都不會搶味，呈現最純粹的「台灣味」。
東京日本橋CITAN也在TAIWAN PLUS 2022台灣吉日前，為活動暖身，舉辦「CITAN TAIWAN DAY～始端的台灣日和～」活動，由日籍主廚打造台灣專屬料理，使用台灣龍膽石斑魚入菜，並搭配台灣啤酒，此次更於上野恩賜公園展售當季水果及相關製品，包含文旦、水果乾、頂級咖啡豆，以及由台灣水果製成的果汁及冰品等。