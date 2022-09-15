接受保膝矯正手術　妙齡女短裙秀出挺直雙腳

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澄清醫院中港院區骨科王稚暉醫師表示，因天生雙腳嚴重膝內翻 (俗稱O型腿)，且工作需要又得長時間走路與站立，其身體承重的重心，完全由膝蓋「內側」概括承受，久而久之因膝蓋不平均受力，造成膝蓋內側的磨損發炎，因雙膝疼痛困擾多年，最怕遇到樓梯，下樓梯尤其痛苦，最近更嚴重到連走平地都顯得困難。期間吃過了所有的消炎止痛藥，卻只是「有吃有效，沒吃就痛」。
多種治療方式無效 新式高位脛骨截骨矯正手術幫忙
該病患恐懼開刀，雖然曾經接受過復健治療、關節內玻尿酸注射等，都未有明顯效果，實在嚴重影響她的生活工作，經X光檢查，發現她的膝關節內側磨損嚴重，而膝關節外側是健康的，建議她接受「高位脛骨截骨矯正手術」，無需做全人工膝關節置換，她才鼓起勇氣接受此新技術的手術治療。
高位截骨矯正手術 恢復直腿還增高
王稚暉醫師表示，高位脛骨截骨矯正手術，首先透過電腦斷層，模擬患者膝蓋上下肢的真實樣貌，經由最新電腦技術計算，精準量測出需要矯正的角度，再藉由3D列印技術，把校準的模板打印出來，於手術中透過模板精準切割，透過力線的改變，把下肢承重重心轉移至健康側；在骨頭缺損處，填上人工骨及骨頭生長因子，最後再用鋼板做支撐。
走路姿態長期影響 恐罹退化性膝關節炎
王稚暉醫師強調，天生膝內翻或膝外翻 (即O型腿或 X型腿 )，因為走路姿態的長期影響，很有可能到中年時會造成膝蓋的磨損，罹患退化性膝關節炎，嚴重時恐需做全人工膝關節置換手術，所幸目前已醫術已發展到可進行高位脛骨截骨矯正手術，對患者來說，不但可保留下完整的膝蓋，天然的最好，尤其對年紀較輕又是雙膝關節內翻的患者，不太建議太早做全人工膝關節置換手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55111
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