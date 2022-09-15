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影／橘色惡魔來了！文總訪京都橘高校　直擊吹奏樂部排練

▲文總拜會京都橘高校吹奏樂部。（圖／文化總會提供）
▲文總拜會京都橘高校吹奏樂部。（圖／文化總會提供）

記者鄭宏斌／台北報導

2022-09-15 21:32:09

在國際上具有超高人氣、獲獎無數的日本「京都橘高校吹奏樂部」，受文化總會及慶籌會之邀，10月將來台在國慶典禮上盛大演出。文總秘書長李厚慶、慶籌會大會處長曹守全今（15）日赴日前往京都橘高校，親自向京都橘學園理事長梅本裕、橘高校校長安田文彦遞送正式邀請函及「台日友好」錦旗，並贈予台灣的鳳梨酥和馬祖高粱酒作為伴手禮向校方師生家長致謝。李厚慶一行人也參觀了吹奏樂部同學的排練過程。

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在國慶籌備委員會、文化總會、日台交流協會及橘高校師生家長的合作下，歷經半年的發想、邀請、籌備及多方協調，終於促成日本京都橘高校吹奏樂部（即「管樂社」）成立以來首度來台參與國慶表演，也是台灣的國慶典禮首度邀請外國表演團體以近百人的大陣仗來台演出。

李厚慶、曹守全今天下午抵達京都橘高校時，吹奏部的同學列隊歡迎來自台灣的訪客，並且一連帶來「winter games」和「sing sing sing」兩首歡迎曲。李厚慶代表台方致意時，全程以日語表示，很高興有機會來到京都橘高校，期待10月在台灣跟大家見面，請多多指教。不僅日語的致詞讓同學們驚呼連連，最後他還補充笑說，「我最喜歡吃日本拉麵，一次可以吃3碗，下次一起去吃拉麵吧！」讓同學們都大笑拍手歡呼。

京都橘學園理事長梅本裕則表示，很榮幸受到台灣的邀請，有機會到國慶典禮上這麼重要的場合表演，日本和台灣的關係非常密切，也很期待很快讓學校更多的師生和家長有機會親自到台灣。吹奏部的同學說，為了這次表演，他們非常認真且加緊練習，希望到台灣的表演會讓台灣的朋友喜歡。

日本京都橘高校吹奏樂部不僅是日本管樂大賽多次獲得金獎的常勝軍，也常受邀赴國外演出，由於團員身穿橘色制服，故有「橘色惡魔」稱號。有別於歷年國慶都會參與演出、風格威武嚴肅的三軍樂儀隊，橘高校吹奏樂部則是充滿青春朝氣，百名穿著橘色短裙的少女在吹奏時走位，並「邊吹邊跳」融入活潑的舞蹈與甜美笑容。

其表演影片，在YouTube平台上的點閱率往往動輒高達數百萬，更有4部影片破千萬，最高點閱的一部甚至享有4千多萬次觀看紀錄，被許多粉絲和管樂迷視為傳奇團隊。

▲在管樂界享有盛名、有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏樂部受邀今（2022）年國慶典禮演出。（圖／日本京都橘高校提供）
▲在管樂界享有盛名、有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏樂部受邀今（2022）年國慶典禮演出。（圖／日本京都橘高校提供）

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