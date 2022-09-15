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首屆高雄城市書展　「左圖右書」開啓台灣全新閱讀風景

▲「2022高雄城市書展」以「左圖右書」為主題。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.15）
▲「2022高雄城市書展」以「左圖右書」為主題。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.15）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-15 21:31:12

高雄市歷來最大型閱讀活動「2022高雄城市書展」發佈會今（15）日於文創會館7樓承風青鳥書店舉行，高雄市長陳其邁、總策劃人青鳥文化共同負責人張鐵志，及閱讀大使傅孟柏等人與會，和參與書展的多家高雄獨立書店代表及文化人齊聚一堂，並持書站上圖書館與書店連結的空橋上，共同見證「左圖右書」創新突破。

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陳其邁回溯高雄新圖書總館的興建過程，完工後的總圖開啟台灣的新圖書館運動，也讓大家發現圖書館除了是知識寶庫，亦是生活遊樂園、共同記憶之所在。也希望藉由這次的高雄城市書展，可以讓大家愛上閱讀。

▲圖書館與書店以空橋連結。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.15）
▲圖書館與書店以空橋連結。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.15）
高雄市副市長史哲表示，高雄市立圖書總館共構的書店及旅店將為高雄帶來新的閱讀生活模式，總圖的服務因為共構而提升了多元性。活動場地之一的承風青鳥書店，內有兩百多坪的書店空間、近兩萬本藏書，且呼應市總圖獨特的設計理念，再創美麗的閱讀風景。

書展總策劃張鐵志表示，希望本次書展可以呼應高雄「台灣設計 設計台灣」的主軸，讓設計進入書展，重新創造書展的未來樣貌。書展也特別邀請知名時裝品牌APUJAN品牌創意總監、知名設計師詹朴擔任藝術總監，負責主視覺設計並執導形象短片。

▲「2022高雄城市書展」9月24日起至10月30日登場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.15）
▲「2022高雄城市書展」9月24日起至10月30日登場。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.15）
9月24日首周活動之一「港灣書展」，超過50家的全台獨立書店與出版社，兩個週末連番在高雄登場。由草字頭黃偉倫擔任策展人，這次首度挑戰「高雄城市書展」的設計，也是首屆南部大型戶外書展，從白天逛到黑夜，閱讀燈火不停歇。

位在總館與會館中間的「草地書市」，是連結文創與書籍的新型態書展，開展後連續兩個週末，共邀集超過70家，來自中南部手作及餐飲品牌，讓閱讀融入日常，構築生活風格。

高市圖表示，「2022高雄城市書展」9月24日起至10月30日登場。包含六大書展、百場活動，邀請國內知名作家、名人、設計大師，從飲食、旅遊、生活風格、文學等各式主題，點燃跨界火花。活動詳情可查詢高雄市立圖書館官網及FB。

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