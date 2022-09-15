首屆高雄城市書展　「左圖右書」開啓台灣全新閱讀風景

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高雄市副市長史哲表示，高雄市立圖書總館共構的書店及旅店將為高雄帶來新的閱讀生活模式，總圖的服務因為共構而提升了多元性。活動場地之一的承風青鳥書店，內有兩百多坪的書店空間、近兩萬本藏書，且呼應市總圖獨特的設計理念，再創美麗的閱讀風景。
書展總策劃張鐵志表示，希望本次書展可以呼應高雄「台灣設計 設計台灣」的主軸，讓設計進入書展，重新創造書展的未來樣貌。書展也特別邀請知名時裝品牌APUJAN品牌創意總監、知名設計師詹朴擔任藝術總監，負責主視覺設計並執導形象短片。
9月24日首周活動之一「港灣書展」，超過50家的全台獨立書店與出版社，兩個週末連番在高雄登場。由草字頭黃偉倫擔任策展人，這次首度挑戰「高雄城市書展」的設計，也是首屆南部大型戶外書展，從白天逛到黑夜，閱讀燈火不停歇。
位在總館與會館中間的「草地書市」，是連結文創與書籍的新型態書展，開展後連續兩個週末，共邀集超過70家，來自中南部手作及餐飲品牌，讓閱讀融入日常，構築生活風格。
高市圖表示，「2022高雄城市書展」9月24日起至10月30日登場。包含六大書展、百場活動，邀請國內知名作家、名人、設計大師，從飲食、旅遊、生活風格、文學等各式主題，點燃跨界火花。活動詳情可查詢高雄市立圖書館官網及FB。