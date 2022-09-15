吳宗憲驚吐「不知她回藝能界」！小S高EQ回：盼前輩關照

吳宗憲、KID和坤達今（15）日出席《綜藝玩很大》8週年記者會，而吳宗憲今年金鐘獎也將和小S徐熙娣、黃子佼等人角逐獎項，不過他先前才語出驚人表示黃子佼《婚禮歌手》是抄襲國外，再被問有沒有看好小S時，吳宗憲又說：「我真的不知道她又回到藝能界！」對此，小S也透過經紀人做出回應了。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲坤達（左起）、吳宗憲和KID（林柏昇）今出席《綜藝玩很大》8週年記者會。（圖／三立提供）小S睽違已久再主持節目《熙娣想聊》，日前雙料入圍金鐘獎的綜藝節目獎、綜藝節目主持人獎，不過同是入圍金鐘獎的吳宗憲聽聞後表示：「我真的不知道她又回到藝能界！」對此，小S也透過經紀人回應《NOWnews今日新聞》：「憲哥是前輩，要忙的事很多，還有他自己的生意，所以沒注意到我回演藝圈很正常！但我已經回來了，也希望前輩多多關照！By the way《熙娣想聊》是我和大S、 B2一起創作的新節目，跟國外的節目無關喔。」不改幽默風格，高EQ回應吳宗憲，相當有風度。另外，吳宗憲今天也指《婚禮歌手》是抄襲國外，讓黃子佼立馬火速回應，他認為吳宗憲多年來也做了不少節目，不可太能每個節目、單元都是原創，不過以主持方面來說，至少每一字一句都是依照自己的邏輯，都是原創，基本功不會少，加上節目是要面對幾百個素人的婚禮，所以不會事先演練、彩排，所以也無法參考其他國家。黃子佼也點出中國一檔節目《中國婚禮，但該節目是今年4月首播，而《婚禮歌手》則是去年11月底首播，他也表示：「如果硬要講的話，是有這個節目，但我們比較早喔。」▲吳宗憲表示《婚禮歌手》是抄襲國外，對此黃子佼也火速回應。（圖／翻攝自黃子佼臉書）王心凌辣媽曝光！中空裝洩腹肌、馬甲線 吳宗憲求交往羨慕岑永康攜學霸兒同框！吳宗憲激動狠撇鹿希派黃子佼千盒彌月禮獨漏她！小S切心冷回「我是過客」吳宗憲點名《婚禮歌手》參考國外 主持人黃子佼急發聲