考驗人性！詐保層出不窮　專家：檢討保單沒必要

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前陣子也有保險公司向他請教，有一家3家投保附加意外傷害險，卻常因坐公車或搭捷運跌倒而到大醫院急診，並向保險公司申請理賠，甚至發生有些醫療費用中醫治費藥水費非常貴，而且這家人之後還從壽險轉戰產險，本來是爸爸常跌倒，後來全家輪流跌倒，再申請理賠，但因有診斷證明，也不能說造假，只是後續醫療費有些中醫等奇怪費用，後來壽險業也 這家人列黑名單，在轉戰產險投保意外險附加醫療險，他們知道若第年就申請理賠，第2年就會被拒保，因此，會等第2年才申請意外跌倒醫療理賠，劉北元說，像這類事件其實很多很多，而且舉證是故意行為又不容易。
詐保層出不窮問題出在哪？他說「這是人性問題」，更早他曾接觸一個案子，原本兄弟一起賣麵，也有買保險，一次因燙傷住院治療領了保險金，之後就常找各種理賠住院領保險金，甚至連麵都不賣了，就靠保險金，後來保險公司發生有異就不理賠，他們就開始瘋狂檢舉，造成保險公司很大困難，有時這種案件很難說是詐保，因為他們真的就是有受傷，像禾馨案是較明顯，醫師疑涉嫌竄改病例偽造不實診斷證明書，也就是業務上文書登載不實，只是有些案子並不是那麼明顯。
但劉北元認為，詐保不能都怪保單，這是不對的，檢察官說醫療險實支實付設計有問題要檢討，但詐保事件太多，尤其在醫療資源分配不公之下，大家往醫學中心跑，中小型醫療院所沒病患，為提高病患看診意願，就會協助病患方便申請理賠。當然，也要有人把兩邊連結起來，一般來說醫生是被動，保戶哪知道那個醫生可以配合，一定是有勞保黃金或保險掮客協助引介，知道哪個醫生可以開會較容易理賠的診斷證明，當然，如果只做1、2件，保險公司較不易發覺，但保險公司系統會有經驗值，當發現保戶理賠診斷證明書都是集中在某家醫院某個醫生，系統就會跳出異常狀況，保險公司就會進行人工查核，了解是不是有什麼問題存在。
其實，財團法人金融法治制暨犯罪防制中心也歸納出至109年發生的詐保案的9大型態，包括謀財害命型、謊報失竊型、製造假車禍型、假住院型、縱火圖利型、偽造文書詐領型、詐死（殘）型、利用弱勢者型、詐領強制險型，其中發生在98年1月醫師調包癌症檢體詐領保險金、104年1月看中醫詐保金及牛排館老闆招親友詐團保金、104年2月中醫診所聯合保險業務員及虛偽病患詐領理賠金、105年1月知名網紅教貴婦美國生產回台詐健保案、105年2月新北蘆洲案涉詐領商業醫療保險金案、105年4月保險業務員勾結中醫診所涉嫌詐領保險給付案，就都屬於偽造文書詐保案件
假住院真作保案也不少，包括發生在95年1月發生的溫氏家族不實住院案、99年2月高雄偽精神病住院詐領案、100年1月「假住院、真詐財」醫師涉勾結詐保案、101年4月假住院真旅遊詐領住院醫療保險金、102年2月你掛號我體檢國壽業務員詐保案、103牛1月醫師聯手涉案不法詐領保險金集團案、103年8月宜蘭的醫院假住院真詐保案。
也有不少詐死（殘）型詐保案，包括發生在99年3月勾結醫師開具不實殘廢診斷證明詐領殘廢保險金案、100年3月詐盲詐領保險金案、101年2月偽裝精神疾病住院詐領住院醫療保險金案、101年3月詐盲詐領殘廢保險金案、101年3月勾結醫師開具不實殘廢證明詐領殘廢保險金案、102年1月胡姓台商斷掌詐保「金手掌」案、103年5月台南絞肉機案、103年6月台中勞保黃牛集團裝傷病詐保金案、103年7月管理顧問公司集團假殘廢真詐保案、103年9月保險顧問社黃牛假殘案。
還有利用弱勢者詐保，像是99年1月發生的「你死，我發財」保險詐欺案、100年2月利用遊民製造假車禍詐領醫療保險金案、101年6月發生的周姓集團加工燒燙傷詐領案、103年4月高雄有集團利用人頭詐領案等。都是利用弱勢者詐保。
另外，也有不少謀財害命詐保案，包括95年2月發生的南迴搞軌詐保金額7600萬元、103年3月澄清湖假車禍詐領身故理賠金額高達4600萬元，還有102年4年保險犯罪集團案謀財害命詐保，專門物色有酗酒習慣、身體狀況不佳之遊民或體弱多病的人，先幫渠辦理結婚或以同居人身分幫其投保壽險及境外保單，被保險人均在投保後3、4個月後死亡，或投保高額旅行平安險，製造假車禍，住院開刀詐領高額保險理賠，另外109年3月的狠心表姊為表弟投保多筆意外保險及旅遊平案險，為謀財買凶將表弟撞成半植物人詐保3000萬元。
詐保案還有94年1月塑膠工廠商業火災保險詐欺案、103年2真車禍假殘裝病賣傻詐領千萬保險金案、103年1月發生的製造假車禍詐保案、109年2月獸醫「假失竊真詐保」謊報名車失竊詐780萬元遭起訴等。
劉北元也提到，以前大家會出國玩，不少詐保案發生在外，像是到東南亞說被搶被砍，這兩年因疫情沒法出國，國內詐保案也變多，但老實說，要破案不容易，他在半年前也碰到一個案例是國中老師到花蓮玩，保了好幾張旅遊平案險防加醫療給付，結果騎自行車摔傷門牙斷了，一顆門牙植牙可能10多萬，但理賠金額加起來卻破百萬，這不是很奇怪嗎？去花蓮玩買一堆旅平險目的是什麼？一般買1張可能就夠了，但問題無法舉證是故意跌倒，如果從詐保角度來看，這種類似案真的滿常發生，尤其疫情後發生的案例都在國內，詐保在保險業已不是新鮮事。