神旺大飯店最後一晚！員工列隊含淚鞠躬送客：珍重再見
矗立在台北市東區47年的「神旺大飯店」自原本亞太飯店改建，陪伴老台北人近半個世紀。無奈2020年開始新冠疫情衝擊，加上樓房老舊，神旺大飯店今（15）晚熄燈，讓許多忠實顧客直呼不捨。今晚神旺大飯店舉辦熄燈儀式，飯店全體員工最後向顧客們說一句：「謝謝光臨！珍重再見！」場面令人動容。
今是神旺大飯店最後一晚，許多老顧客帶著感傷心情回來「送別老朋友」，對此神旺大飯店指出所有的顧客都像朋友般，在飯店營運近半世紀以來支持著，業者也都會以「歡迎回家」祝福每位入住的顧客，當然今晚也不例外。特地回來吃最後一餐的顧客直讚：「神旺大飯店是每個月必來吃！」記憶中的好味道即將另尋新址，讓他感傷又不失幽默的說：「剛剛越吃越鹹，原來是一直在落淚！」
在熄燈儀式中，總經理韓邦瑛帶著全體員工站在大廳，一一送走所有支持到最後的顧客們，其中不乏當年在飯店辦喜宴的新人，這次帶著小朋友回來支持；半世紀中陪伴飯店一同成長、成熟的老一輩顧客，每一位走出大門都紅著眼眶，顯見飯店對其的牽絆。
對此，總經理韓邦瑛含著淚水向記者吐露心聲：「這幾十年來，神旺的每一位員工都盡忠職守，客人都一直很忠誠，我真的非常感謝所有的員工。」不過總經理也無奈於大樓確實老舊需要翻新修繕，「不過我希望未來，無論是員工或是客人，我們都還能再相聚。」也祝福各位員工各奔東西後，莫忘在神旺的日子。
不過也請老顧客們別太難過，神旺大飯店館內餐廳「潮品集」將遷址到信義新光三越A4館繼續陪伴饕客、一樓麵包坊「普諾麵包坊」也將在10月中旬遷移到不到一條街外的新址繼續服務消費者，屆時民眾可再前往繼續支持。神旺大飯店行銷公關經理吳美鈴指出，將進行館內各項使用物品盤點與整理，尤其是家具類物品，將在9/23-25連3天於館內舉辦經典物品拍賣會，誠邀民眾前往共襄盛舉。