美墨能源之爭 我國金融3業對墨西哥曝險逾6744億元
美墨因能源之爭關係緊張，我國金融業在墨西哥曝險也引發關注。對此，金管會今（15）日公布最新統計，截至今（2022）年7月底，我國金融3業包括銀行、保險及證券對墨西哥曝險金額共6744.46億元，國人投資與墨西哥相關境外基金規模1007億元。
美國在今年7月根據一項北美自由貿易協定，對墨西哥提出了正式申訴，表示其能源政策歧視美國企業。墨西哥能源政策引發美墨貿易緊張，由於墨西哥的石油、電力向來是許多金控集團或銀行在海外類主權債投資的最愛，近期美墨的緊張關係也讓國內金融業開始緊盯相關投資部位。
金管會今日公布截至今年7月底止，本國銀行對墨西哥曝險達212億元，其中授信26億元、投資186億元；保險業對墨西哥投資曝險達6531億元。
此外，目前投資人透過境內、外基金持有墨西哥曝險部位各達634億元及373億元，分別占整體投信基金規模的1.32%、投資人持有整體境外基金規模的1.08%。
至於證券業只有證券商對墨西哥有曝險，截至今年7月底，對新興市場債券曝險達新台幣5.98億元、占券商淨值比重為0.09%，對墨西哥曝險1.46億元、占券商淨值比重達0.02%。