蔡英文湧蓮寺參香祈福 主委自揭已接侯友宜蘆洲競總主委
繼上午副總統賴清德到板橋深丘福德宮替民進黨新北市長候選人林佳龍輔選，今（15）日晚間總統蔡英文也合體林佳龍，前往蘆洲湧蓮寺參香，由前國民黨立委、湧蓮寺主委陳宏昌出面接待。陳宏昌致詞除了向總統感謝獲聘擔任國策顧問外，還自揭2個月前已答應擔任尋求連任的新北市長侯友宜蘆洲競選總部主委，請蔡英文及林佳龍諒解。
陳宏昌在致詞時表示，很感謝蔡總統前幾天聘任他擔任總統府資政，這是非常光榮的事，欣然接受，指出最近坊間對總統稱讚不已，因為颱風靠近台灣時都「咻一下」變成擦邊球，就是有「福氣的總統」，人民才會快活。
蔡英文則是在致詞時表示，認識陳宏昌很久了，自己在擔任陸委會主委時，陳宏昌就是立委，雖然不同政黨，但陳宏昌支持對的事情、講話公道，是受尊重的地方意見領袖，很高興陳宏昌可以接受總統府資政。
蔡英文強調，2022年的選舉非常重要，自從2016年當選總統後，就覺得國家要進步，因此透過前瞻基礎建設計畫，讓台灣基礎建設往前走，且疫情期間，台灣的經濟也往前走；中央有預算、有政策、有規劃，地方要有執行能力、有願景的縣市長，可以一起把國家的建設往前推、福利向下延伸，讓所有人民都可以享受得到。