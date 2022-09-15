叫foodpanda送！深夜「這物」最熱賣 搭白色飲品一起訂
外送平台積極搶攻雲端超市，Uber Eats找了大咖藝人小S和饒舌歌手瘦子推出多支廣告來強調，除了美食之外生鮮雜貨也能送。foodpanda則早先一步在2019年就推出雲端超市，全台已經有36間熊貓超市，品項更是一口氣增加到5000品，除了日常雜貨，針對節日還有聯名禮盒大幅帶動了業績成長，對比於2019年有400％增加。同時公開生鮮榜單，「明天見」的金針菇是平台上的銷量王，菇業績王為杏鮑菇。且觀察到深夜時段成長最好的品項是「保險套」，且該筆訂單中最常搭配「豆漿」一起訂購。
foodpanda公開銷售榜單，蟬連寶座的水果類銷量是「台灣山蕉」，不分季節都是國人熱愛選購的品項，方便攜帶成為現代人經常購買的營養補給首選水果。健康意識高漲，蔬菜水果最受歡迎，不分季節又方便食用的蘋果、奇異果、香蕉、葡萄為四大水果天王； 而家常菜常見好料理的高麗菜、青江菜、青花菜，是蔬菜類三明星。
同時也觀察到「菇類」是所有生鮮品項中表現最亮眼的種類，其中葷素食皆可食用的「杏鮑菇」為業績冠軍；火鍋、燒烤必備，蒸、炒百搭的「金針菇」奪下菇類銷量冠軍。而從熱銷的蔬果來看，可以明顯發現，習慣透過外送服務點生鮮雜貨的用戶，青睞簡單好處理的食材。
除了生鮮雜貨之外，熊貓超市也觀察到一個有趣的現象，因熊貓超市為24小時營業，隨時解決生活所需，深夜成長最好的品項是「保險套」，且該筆訂單中最常搭配「豆漿」一起訂購；另外熊貓超市提供多款乳品選擇，像是保鮮要求極高、家裡用量大的的牛奶也成為消費者定期補貨的品項。