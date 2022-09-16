高球／關鍵第十六洞　詹世昌「一切一推」逆轉登頂

苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行的鼎邦菁英邀請賽，打完第二回合，場上又打出 6個老鷹、213個博蒂，捐助善款23萬1000元。原本一路領先的葉昱辰這回合博蒂不多，反在第十六洞吞下三柏忌，這洞重損讓同組的競爭者詹世昌一舉逆轉超前，詹世昌今天只繳出70桿，總計136桿當排頭。74桿完賽的葉昱辰總計138桿，兩桿之差和謝繼賢、廖煥鈞等人並列第二名，今天仍有機會爭冠軍。





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