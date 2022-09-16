高球／關鍵第十六洞　詹世昌「一切一推」逆轉登頂

苗栗全國花園鄉村俱樂部舉行的鼎邦菁英邀請賽，打完第二回合，場上又打出 6個老鷹、213個博蒂，捐助善款23萬1000元。原本一路領先的葉昱辰這回合博蒂不多，反在第十六洞吞下三柏忌，這洞重損讓同組的競爭者詹世昌一舉逆轉超前，詹世昌今天只繳出70桿，總計136桿當排頭。74桿完賽的葉昱辰總計138桿，兩桿之差和謝繼賢、廖煥鈞等人並列第二名，今天仍有機會爭冠軍。
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進入後九洞葉昱辰很快進帳兩隻小鳥，差距稍稍拉開，直到第十六洞開球，葉昱辰第一桿失手左拉把球打出界，罰桿再補球反而偏右，運氣也不好，這次球停在樹根，他花5桿才上果嶺，沒想到又出現三推桿，花了8桿才打完這個長洞。同組的詹世昌在這洞從30碼外一切一推打下今天第三個博蒂，光是這一洞他就追回4桿，也超前成為領先者，加上最後一洞阿昌又打博蒂完賽，領先兩桿。
這是鼎邦投資連續第二年冠名主辦的台巡賽， 60位男子職業選手爭取50萬元冠軍獎金及獎盃，另有21位業餘選手同場競技。比賽總獎金300萬元，冠軍可得50萬元，參賽選手均打3回合，採不淘汰制。
這場比賽的慈善捐款計畫，參賽選手每擊出一個博蒂，主辦單位即捐款NT$ 1,000元、打一隻老鷹捐款NT$ 3,000元。今天第二回合參賽選手一共打出6個老鷹、213個博蒂，捐助金額23萬1000元-：兩回合已累計44萬元，最後一回合比賽，將從上午八時分兩邊開球，最後一組出發時間是 10時10分。