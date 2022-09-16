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全家「美式、珍珠紅茶、霜淇淋」買1送1　7-11拿鐵5.5折

▲周末吃喝別錯過半價優惠，全家超商今起限時三天，大杯極選美式、仙女珍珠紅茶、霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）
▲周末吃喝別錯過半價優惠，全家超商今起限時三天，大杯極選美式、仙女珍珠紅茶、霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-16 00:30:22

秋天的腳步近了，特別想喝些濃郁口味，7-11推出「CITY秋分7犒賞」活動，風味咖啡祭出多杯組促銷，最低7杯300元起，換算下來都是7.1折，屬於想喝可買但並不是非囤不可的折扣幅度，如果喝膩一般美式拿鐵，不如趁此時換換口味；加碼3天精品咖啡2杯99元，其中精品拿鐵5.5折直逼半價，如果偶爾想喝喝高級咖啡又不想太傷荷包，周末是不錯的時間點。全家周末有大杯極選美式、仙女珍珠紅茶、霜淇淋買一送一，愛吃冰的人別錯過。

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■7-ELEVEN
🟡CITY秋分7犒賞｜APP．9/15至9/21
📍蜂蜜拿鐵7杯400元，約7.1折
（單杯原價80元，平均特價57元）
📍65元風味飲任選7杯325元，約7.1折
（單杯原價65元，平均特價46元）
◾65元系列指定商品：大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡。
📍黑糖珍珠撞奶7杯300元，約7.1折
（單杯原價60元，平均特價43元）
📍香鑽水果茶7杯350元，約7.1折
（單杯原價70元，平均特價50元）

▲7-11連續七天，=在APP行動隨時取舉辦「CITY秋分7犒賞」活動。（圖／業者提供）
▲7-11連續七天在APP行動隨時取舉辦「CITY秋分7犒賞」活動。（圖／業者提供）
🟡精品咖啡犒賞價｜門市．9/16至9/18
📍精品美式2杯99元，約6.2折
（單杯原價80元，平均特價50元）
📍精品拿鐵2杯99元，約5.5折
（單杯原價90元，平均特價50元）

■全家（9/16至9/18）
📍優惠1：大杯極選美式買1送1，原價55元、平均單杯28元，第二杯憑兌換券於9/19至9/25在原店免費兌換。

📍優惠2：仙女珍珠紅茶買1送1，原價55元、平均單杯28元，門市購買一次帶走兩杯。

📍優惠3：森永牛奶糖雪糕（38元）買一送一、平均單支19元，有紅豆／珍珠口味。霜淇淋不限口味買一送一，平均單支25元。

▲被封為史來最好吃口味之一的「東方美人茶霜淇淋」，9月5日起正式回歸，周末先吃霜淇淋買一送一限時優惠。（圖／業者提供）
▲東方美人茶霜淇淋去年首度推出時，單月狂賣86萬支，周末限時3天買一送一。（圖／全家提供）

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