全家「美式、珍珠紅茶、霜淇淋」買1送1　7-11拿鐵5.5折

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡CITY秋分7犒賞｜APP．9/15至9/21
📍蜂蜜拿鐵7杯400元，約7.1折
（單杯原價80元，平均特價57元）
📍65元風味飲任選7杯325元，約7.1折
（單杯原價65元，平均特價46元）
◾65元系列指定商品：大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡。
📍黑糖珍珠撞奶7杯300元，約7.1折
（單杯原價60元，平均特價43元）
📍香鑽水果茶7杯350元，約7.1折
（單杯原價70元，平均特價50元）
🟡精品咖啡犒賞價｜門市．9/16至9/18
📍精品美式2杯99元，約6.2折
（單杯原價80元，平均特價50元）
📍精品拿鐵2杯99元，約5.5折
（單杯原價90元，平均特價50元）
■全家（9/16至9/18）
📍優惠1：大杯極選美式買1送1，原價55元、平均單杯28元，第二杯憑兌換券於9/19至9/25在原店免費兌換。
📍優惠2：仙女珍珠紅茶買1送1，原價55元、平均單杯28元，門市購買一次帶走兩杯。
📍優惠3：森永牛奶糖雪糕（38元）買一送一、平均單支19元，有紅豆／珍珠口味。霜淇淋不限口味買一送一，平均單支25元。