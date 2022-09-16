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麥當勞「30元漢堡」買法公開！買萬聖餐送哆拉A夢討糖袋

▲麥當勞竟有隱藏版銅板美食，單點一個漢堡只要30元，過去就有網友抱怨常遇到點餐困難，很難向店員形容是哪一款漢堡。（圖／取自爆怨公社）
▲麥當勞竟有隱藏版銅板美食，單點一個漢堡只要30元，過去就有網友抱怨常遇到點餐困難，很難向店員形容是哪一款漢堡。（圖／取自爆怨公社）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-16 08:32:192022-09-16 08:40:22

麥當勞漢堡深受大眾喜愛，不過廣為人知的通常是雙層牛肉吉事堡、大麥克或勁辣鷄腿堡，單點動輒要65元起跳，鮮少有人知道麥當勞有隱藏銅板美食，單點一個漢堡只要30元。即使過去就曾有網友在臉書社團抱怨，每次點餐都困難卡關，因為連店員都搞不清楚有賣30元「真．漢堡」，在網路上引起一波熱烈討論，但至今還是有許多人不知道麥當勞有30元漢堡，美食KOL公開點餐法，讓網友大讚：「還沒點過這個，真的超便宜！」

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麥當勞竟有「隱藏版」銅板美食，就連經常吃速食的人可能都沒發現，在官方菜單點心類別中，藏了一款品名就叫做「漢堡」的漢堡，單點一個只要30元。口味是最經典的牛肉漢堡，上下兩片簡單的漢堡麵包，中間夾著酸黃瓜、脫水洋蔥及主角牛肉餅，再加上芥末醬和番茄醬，就連官網介紹都形容是「隱藏版」的經典滋味。

▲麥當勞在點心類菜單中，有一款「漢堡」30元。（圖／取自麥當勞）
▲麥當勞在點心類菜單中，有一款「漢堡」30元。（圖／取自麥當勞）
不過因為品名就叫「漢堡」，經常有人遇到點餐困難，菜鳥店員常搞不清楚是要哪一種漢堡。「榆兒の美食日記」分享點餐方式，其實只要在自助點餐機點選「點心」類別，選擇「漢堡」及所需數量，按下「結帳」鈕並付款就完成了。初次得知的網友都相當驚訝：「真的銅板價欸」、「便宜到爆」、「這個是隱藏版，內行人才會點的」、「可以實現三餐麥當勞自由了」。

此外，麥當勞歡樂送即日起推出3款「萬聖派對餐」，訂餐就免費送哆啦A夢搗蛋百變手提袋，哆啦A夢變身南瓜造型，成為萬聖節最萌的討糖袋，全台限量2.4萬份，送完為止。

▲麥當勞歡樂送即日起推出3款「萬聖派對餐」，訂餐就送限量的哆啦A夢手提袋。（圖／取自麥當勞）
▲麥當勞歡樂送即日起推出3款「萬聖派對餐」，訂餐就送限量的哆啦A夢手提袋。（圖／取自麥當勞）

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