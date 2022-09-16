巷仔內／不普發敬老金卻發儲值金　柯文哲口嫌體正直

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與敬老金同樣都是1500元的額數，且都能拿來購物，僅差一個是現金一個是無現金交易，但對於柯文哲來說，無論如何都已經放棄了他的政治底線。無論再怎麼高聲疾呼，直言這些錢都是之前長輩在疫情期間沒有搭到交通運輸工具，因此在此時退還給年長者，但別忘了敬老卡點數一直都是這個月未使用完畢，下個月就重新計算而不能累積。
而柯文哲卻開了先例，不僅把沒使用完的點數累計起來再重新發放，原本只能用來搭交通工具的點數，也變成了能夠使用悠遊卡扣款的商家，都能夠作為消費使用，也因此原本只能搭車的點數，變成到哪都能用的儲值金，柯文哲此舉也可以說是圖利了悠遊卡公司。
市府美其名是為了推廣無現金支付，才以悠遊卡儲值金的模式發放，不過現階段全國無現金交易的業者這麼多，為何非悠遊卡莫屬？北市府身為悠遊卡公司的大股東之一，但當初悠遊付成立時，柯文哲意氣風發下「半年內殲滅敵軍」的豪語，要拿下台灣無現金支付的市場大餅，對照現在不僅沒得殲滅敵軍，還得靠北市府政策拉抬低迷的營業額，仍舊難掩不勝唏噓之感。
而時至今日，雖然今年的660元儲值金，不比去年1500元多，但無形之中，柯文哲仍舊給過去的自己狠狠打了一巴掌。疫情、振興經濟等因素固然是發錢的好理由，但當初以「反對齊頭式社會福利」而拒發敬老金給長者的柯文哲，現在只要換個名義就能普發「儲值金」？以振興疫情後經濟為名，比起普發敬老儲值金給長者，恐怕有太多太多其他的名目迫切需要這筆經費。