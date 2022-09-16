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巷仔內／不普發敬老金卻發儲值金　柯文哲口嫌體正直

▲針對北市議會通過《敬老金自治條例》，台北市長柯文哲曾於臉書PO文，批評重陽敬老金的發放「既違法違憲又債留子孫」。（資料照／翻攝柯文哲臉書）
▲針對北市議會通過《敬老金自治條例》，台北市長柯文哲曾於臉書PO文，批評重陽敬老金的發放「既違法違憲又債留子孫」。（資料照／翻攝柯文哲臉書）

記者丁上程／特稿

2022-09-16 11:37:34

台北市長柯文哲2014年上任市長後，因為隔年預算已經在郝龍斌市府任內編列的緣故，因此僅於2015年發放過一次齊頭式且全面式的1500元的重陽敬老金後，2016年起至今就只針對中低收入戶以及超過百歲的人瑞發放敬老金。而柯文哲排斥發放敬老金的態度，甚至曾經因此怒嗆「貪婪老人」。不過看似如此厭惡齊頭式社會福利的柯文哲，其實並非如此具有政治底線，只要換個名義，一樣可以普發敬老金。

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時間先回到2021年，台北市在藍綠黨團的聯合下，通過了《重陽敬老金致送自治條例》，並以此約束市府，必須每年視財務狀況，普發重陽敬老金。而此條例一出，柯文哲也隨即對外表示不會隨之起舞，不僅向議會提出條例窒礙難行的「複議案」，更函請行政院審查是否有違反預算法等將官條例。眼見北市府與議會關係如此緊張，柯文哲看似如此不想發放重陽敬老金，不過暗地裡他仍舊透過不同的名義，普發了形同重陽敬老金的「敬老卡儲值金」。

與敬老金同樣都是1500元的額數，且都能拿來購物，僅差一個是現金一個是無現金交易，但對於柯文哲來說，無論如何都已經放棄了他的政治底線。無論再怎麼高聲疾呼，直言這些錢都是之前長輩在疫情期間沒有搭到交通運輸工具，因此在此時退還給年長者，但別忘了敬老卡點數一直都是這個月未使用完畢，下個月就重新計算而不能累積。

而柯文哲卻開了先例，不僅把沒使用完的點數累計起來再重新發放，原本只能用來搭交通工具的點數，也變成了能夠使用悠遊卡扣款的商家，都能夠作為消費使用，也因此原本只能搭車的點數，變成到哪都能用的儲值金，柯文哲此舉也可以說是圖利了悠遊卡公司。

市府美其名是為了推廣無現金支付，才以悠遊卡儲值金的模式發放，不過現階段全國無現金交易的業者這麼多，為何非悠遊卡莫屬？北市府身為悠遊卡公司的大股東之一，但當初悠遊付成立時，柯文哲意氣風發下「半年內殲滅敵軍」的豪語，要拿下台灣無現金支付的市場大餅，對照現在不僅沒得殲滅敵軍，還得靠北市府政策拉抬低迷的營業額，仍舊難掩不勝唏噓之感。

而時至今日，雖然今年的660元儲值金，不比去年1500元多，但無形之中，柯文哲仍舊給過去的自己狠狠打了一巴掌。疫情、振興經濟等因素固然是發錢的好理由，但當初以「反對齊頭式社會福利」而拒發敬老金給長者的柯文哲，現在只要換個名義就能普發「儲值金」？以振興疫情後經濟為名，比起普發敬老儲值金給長者，恐怕有太多太多其他的名目迫切需要這筆經費。

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