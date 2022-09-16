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中俄元首關係升溫明證？習蒲會晤已39次　拜習會至今0次

▲有外媒統計，習近平與蒲亭這2位中俄領導人，自2013年至今已面對面會晤達39次之多。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲有外媒統計，習近平與蒲亭這2位中俄領導人，自2013年至今已面對面會晤達39次之多。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-09-16 07:01:58

中國國家主席習近平，15日在烏茲別克會見俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），表達對彼此的支持，蒲亭聲稱俄方恪守「一個中國」原則，譴責「個別國家」在涉及中國核心利益問題（如：台灣）上採取挑釁行動；中國則讚賞俄羅斯堅持一中原則，重申反對「台獨分裂勢力」和外部干涉，強調任何國家都無權做台灣問題的裁判官等等。有外媒統計指出，蒲亭與習近平的夥伴關係被視為近年地緣政治最重要的發展之一，2人自2013年至今已會晤達39次之多。

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根據《路透社》報導，習近平和蒲亭上次面對面會晤，時間點就在俄國2月24日揮軍入侵烏克蘭前不久，雙方宣布了夥伴關係無上限的消息，並承諾加強合作以對抗西方。2人有著共同的世界觀，就是都認為西方正在邁向頹廢和衰落，正如中國挑戰美國的霸權地位一樣，蒲亭也在台灣問題上明確支持北京。

此外，隨著西方對俄國能源祭出一系列制裁，試圖減少對俄國能源的依賴，蒲亭也正在尋求擴大中國和亞洲市場，如興建通過蒙古的能源管道，多年來，俄羅斯一直在研究1條新的主要天然氣管道，好將俄國的天然氣更多輸送到中國，而蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）也表示，支持興建相關能源管道。

對於習近平而言，此次的中亞行，到哈薩克、烏茲別克等國，是他自新冠疫情大流行以來首次出訪，就會見了包含蒲亭在內的盟邦領袖。數據顯示，自他2013年成為中國國家主席以來，已與蒲亭會面達39次，相較於2021年就任美國總統的拜登（Joe Biden），2人至今還沒有以中美元首的身分面對面會晤，而是只有通話或視訊會議。

在拜登過去擔任美國副總統期間，並非沒有與習近平互動過，只是近年中美矛盾升溫，美國內部意識到中國崛起的威脅性，對中政策已有所調整；以總統身分再度登場的拜登，面對的中美關係已與他任副總統時不太相同。

分析認為，未來拜登與習近平最有可能見面的場合，應該會是11月在印尼舉行的G20峰會，不過鑒於《台灣政策法》剛在美國參議院外委會通過，引發北京不滿，2人的會面不排除將再添變數。

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