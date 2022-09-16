中俄元首關係升溫明證？習蒲會晤已39次　拜習會至今0次

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此外，隨著西方對俄國能源祭出一系列制裁，試圖減少對俄國能源的依賴，蒲亭也正在尋求擴大中國和亞洲市場，如興建通過蒙古的能源管道，多年來，俄羅斯一直在研究1條新的主要天然氣管道，好將俄國的天然氣更多輸送到中國，而蒙古國總統呼日勒蘇赫（Ukhnaagiin Khurelsukh）也表示，支持興建相關能源管道。
對於習近平而言，此次的中亞行，到哈薩克、烏茲別克等國，是他自新冠疫情大流行以來首次出訪，就會見了包含蒲亭在內的盟邦領袖。數據顯示，自他2013年成為中國國家主席以來，已與蒲亭會面達39次，相較於2021年就任美國總統的拜登（Joe Biden），2人至今還沒有以中美元首的身分面對面會晤，而是只有通話或視訊會議。
在拜登過去擔任美國副總統期間，並非沒有與習近平互動過，只是近年中美矛盾升溫，美國內部意識到中國崛起的威脅性，對中政策已有所調整；以總統身分再度登場的拜登，面對的中美關係已與他任副總統時不太相同。
分析認為，未來拜登與習近平最有可能見面的場合，應該會是11月在印尼舉行的G20峰會，不過鑒於《台灣政策法》剛在美國參議院外委會通過，引發北京不滿，2人的會面不排除將再添變數。