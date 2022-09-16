iPhone 14 Pro搶先開箱！5大「首次」技術超絕：進化有感

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘋果剪掉了祖傳的的瀏海螢幕，首次推出「動態島」，將原本Face ID位置，設計出互動式通知欄位，可以把正在用的App簡化成小小提示框。互動式通知的設計可以長按出更多功能。像是音樂播放、FaceTime相機效果、暫停或取消計時器，以及螢幕錄製資訊等更多控制項，目前原生App大多都有支援。可以同時與兩個活動互動，會以吹泡泡般浮現多個App，實現多工的處理能力。
◾首度登場「永遠顯示」桌面
Pro系列搭載ProMotion技術，具有自動適應更新頻率，最高可達 120Hz，讓動畫更流暢，當你不需要時，則降低更新頻率，保持電池續航力。並利用全新的 1Hz 更新頻率和多項節能技術，首次於 iPhone上帶來「永遠顯示」功能，這讓新的鎖定畫面變得更實用，一眼便能掌握時間、小工具和即時動態，但如果放進去口袋就會螢幕全黑。
◾首次螢幕達到最高 2000 尼特
在強光下也能有清晰螢幕畫面，戶外峰值亮度可以是智慧型手機上最高的亮度，是之前水平的兩倍。當顯示器並未使用所有像素時 (例如「深色模式」時)，則會智慧化地提升較亮像素的亮度，讓文字更易讀。HDR 峰值亮度現在提升了33%，可達 1600 尼特，讓 iPhone 具備了與 Pro Display XDR 同等級的亮度，為包含 iPhone 所拍攝的杜比視界影片在內的 HDR 照片和電影帶來更身歷其境的體驗。
◾首推出新「4800 萬像素」主相機
iPhone 14 Pro首次推出的4800萬像素鏡頭，具備新的四合一感光元件，較iPhone 13 Pro 加大了 65%，擁有100% Focus Pixels，在高光源到低光源等環境下都能針對光線捕捉進行優化，在拍照時會適度調整讓照片更亮麗，並擁有更多功能，包括額外的2倍望遠鏡頭，合計四個變焦選項，以及在ProRAW中拍攝 4800 萬像素照片的能力，全面提升影像品質的表現。
◾首度推出「動作」模式
全新的「動作」模式 ，就是防手震功能，即使在動作中拍攝影片也能應對大幅度的晃動，讓影片看起來平穩。會在影片拍攝者進行跑步等動作較大的活動時，提供更高的穩定度。這個模式也非常適合戶外拍攝，並運用強化的過掃技術和先進的滾動校正，讓鏡頭的水平位置保持一致。它也支援最高達 2.8K 的解析度，以及 60 fps 影格率。
iPhone 14新機預購現折3500元
https://shop.jollybuy.com/lpp42