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iPhone 14 Pro搶先開箱！5大「首次」技術超絕：進化有感

▲開箱iPhone 14 Pro新機首賣，這次進化有感，螢幕、相機都有提升。(圖／記者周淑萍攝)
▲開箱iPhone 14 Pro新機首賣，這次進化有感，螢幕、相機都有提升。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-16 08:14:462022-09-16 08:18:17

iPhone 14和iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max今(16)日首賣，搶在開賣前12小時《NOWnews今日新聞》取得iPhone 14 Pro實機進行開箱。先以入手的第一眼說起，會被更巨大的鏡頭模組給嚇到，且重量更沉。而這次iPhone 14 Pro有不少創舉，包含首次採用4800萬畫素鏡頭，首次剪掉瀏海，將Face ID的位置變成「動態島」，還有其他3個首次亮相的功能，都相當驚艷！

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◾首度推出「動態島」
蘋果剪掉了祖傳的的瀏海螢幕，首次推出「動態島」，將原本Face ID位置，設計出互動式通知欄位，可以把正在用的App簡化成小小提示框。互動式通知的設計可以長按出更多功能。像是音樂播放、FaceTime相機效果、暫停或取消計時器，以及螢幕錄製資訊等更多控制項，目前原生App大多都有支援。可以同時與兩個活動互動，會以吹泡泡般浮現多個App，實現多工的處理能力。

▲開箱,iPhone 14 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 14 Pro支援動態島功能。(圖／記者周淑萍攝)
◾首度登場「永遠顯示」桌面
Pro系列搭載ProMotion技術，具有自動適應更新頻率，最高可達 120Hz，讓動畫更流暢，當你不需要時，則降低更新頻率，保持電池續航力。並利用全新的 1Hz 更新頻率和多項節能技術，首次於 iPhone上帶來「永遠顯示」功能，這讓新的鎖定畫面變得更實用，一眼便能掌握時間、小工具和即時動態，但如果放進去口袋就會螢幕全黑。

◾首次螢幕達到最高 2000 尼特
在強光下也能有清晰螢幕畫面，戶外峰值亮度可以是智慧型手機上最高的亮度，是之前水平的兩倍。當顯示器並未使用所有像素時 (例如「深色模式」時)，則會智慧化地提升較亮像素的亮度，讓文字更易讀。HDR 峰值亮度現在提升了33%，可達 1600 尼特，讓 iPhone 具備了與 Pro Display XDR 同等級的亮度，為包含 iPhone 所拍攝的杜比視界影片在內的 HDR 照片和電影帶來更身歷其境的體驗。

◾首推出新「4800 萬像素」主相機
iPhone 14 Pro首次推出的4800萬像素鏡頭，具備新的四合一感光元件，較iPhone 13 Pro 加大了 65%，擁有100% Focus Pixels，在高光源到低光源等環境下都能針對光線捕捉進行優化，在拍照時會適度調整讓照片更亮麗，並擁有更多功能，包括額外的2倍望遠鏡頭，合計四個變焦選項，以及在ProRAW中拍攝 4800 萬像素照片的能力，全面提升影像品質的表現。

◾首度推出「動作」模式
全新的「動作」模式 ，就是防手震功能，即使在動作中拍攝影片也能應對大幅度的晃動，讓影片看起來平穩。會在影片拍攝者進行跑步等動作較大的活動時，提供更高的穩定度。這個模式也非常適合戶外拍攝，並運用強化的過掃技術和先進的滾動校正，讓鏡頭的水平位置保持一致。它也支援最高達 2.8K 的解析度，以及 60 fps 影格率。

▲開箱,iPhone 14 Pro，支援動作模式，減少晃動。(圖／記者周淑萍攝)
▲開箱,iPhone 14 Pro，支援動作模式，減少晃動。(圖／記者周淑萍攝)
▲開箱,iPhone 14 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 14 Pro完整盒裝內容物。(圖／記者周淑萍攝)
▲開箱,iPhone 14 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲包裝方式正如以往，撕開膠帶就可使用。(圖／記者周淑萍攝)
▲開箱,iPhone 14 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲iPhone 14 Pro，重量為207公克，拿在手上有點沉。(圖／記者周淑萍攝)
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