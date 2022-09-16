護送祖母靈柩　威廉王子心酸坦言：想起媽媽黛安娜

英國女王伊莉沙白二世（Queen Elizabeth II）以96歲高齡過世，靈柩已運抵倫敦西敏宮，民眾大排長龍瞻仰，只為送心愛的女王最後一程，威爾斯親王威廉王子（Prince William）15日坦言，護送祖母靈柩讓他百感交集，整個過程並不是很容易，因為這讓他想起母親黛安娜王妃（Princess Diana）過世時的場景。
根據《英國廣播公司》（BBC）報導，威廉王子與妻子凱特（Catherine, Princess of Wales）15日在桑德林漢姆莊園（Sandringham House）外，與悼念女王的民眾會面，談及護送女王靈柩由白金漢宮（Buckingham Palace）前往西敏宮的事，威廉王子形容過程相當「具有挑戰性」，因為這似曾相識的場景「帶回了一些回憶」，讓他想起了當年母親的葬禮。
1997年8月31日，黛安娜王妃在巴黎因車禍過世，享年36歲。同年9月，年僅15歲的威廉王子和12歲的弟弟哈利王子，與現在已經是國王查爾斯三世（King Charles III）的父親，一起為黛安娜王妃送行。
《BBC》王室事務記者肖恩‧考蘭（Sean Coughlan） 指出，儘管黛安娜王妃去世已經25年，但它對威廉和哈利的心理創傷影響仍在，2人至今都經常談論有多思念過世的母親。
威廉王子之前曾形容，小小年紀就經歷喪親之痛，這種痛苦罕有其他事物能比擬；哈利王子也表示，母親對他的影響力甚鉅，即便現在已長大成人，但他幾乎在所做的所有事情上，都能感覺到母親的存在。