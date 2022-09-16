iPhone14開賣了！果粉為動態島徹夜排隊 遠傳送iPad Air
蘋果新機iPhone14 今（16日）正式開賣，各大電信業者推出優惠方案，位在三創的遠傳、亞太、德誼皆有排隊人潮，遠傳「頭香」民眾加碼再送iPad Air一台，讓粉絲從15日早上就趕到現場排隊，現場民眾受訪表示，新機升級中「動態島」最令人心動，更為此從iPhone13搶先升級換iPhone14 pro。
遠傳電信針對iPhone 14推出搶先優惠，頭香民眾加碼再送iPad Air一台外，前20名購買iPhone 14系列空機用戶享2000元的原廠配件購物金，現場排隊人潮勝過亞太、德誼。頭香民眾受訪表示，自己昨（15）日早上就到現場排隊，預計購入iphone14 pro 256g紫色，更直言「相當驚艷新動態島功能，才會決定從iphoneX換新機至14，當然也是剛好有換機需求才會來排隊」；而亞太頭香民眾更是首次購入iPhone手機，大讚「動態島、電力升級是自己決定換成蘋果手機的主要原因」。
而德誼數位三創門市同樣出現排隊人潮，資深果粉李先生受訪表示，自己跟朋友是從16日凌晨3點輪流排隊，預計從iPhone13升級成iphone14 pro 256g紫色，幾乎每年出新機都會搶先換，本次打算直接購入空機，認為這次兩代最大的差異還是動態島，雖然沒有特別驚艷的功能升級，但他自信滿滿的表示「蘋果從來不會讓人失望，本身就很強」。
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