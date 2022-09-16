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優化公共運輸！中鋼集團厚植台灣綠色運輸產業發展

▲中鋼公司承製的高雄輕軌列車。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司承製的高雄輕軌列車。(圖／中鋼公司提供)

記者黃守作／高雄報導

2022-09-16 10:53:42

中鋼集團為因應節能減碳及城鄉發展之需要，發揮集團綜效，共同參與國家捷運及輕軌等重大公共工程建設，不僅展現全新工業動能，提升台灣軌道產業競爭力，也為社會大眾打造出安全、舒適、快速、便捷之運輸系統，實踐綠色運輸ESG發展工作，以優化公共運輸，善盡企業社會責任。

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▲中鋼公司承製的高雄捷運列車。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司承製的高雄捷運列車。(圖／中鋼公司提供)
中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼集團擁有土建、機械、儀電、資訊等專業人才，且具有大型工程規劃、設計、建廠、運轉及維護經驗，致建構起軌道工程產業鏈，優化公共運輸，以厚植台灣綠色運輸產業發展。

▲中鋼公司承製的淡海輕軌列車。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司承製的淡海輕軌列車。(圖／中鋼公司提供)
翁朝棟說，軌道運輸具有運量大、準點性高、速度快等特性，並具節能減碳效益，為現階段能源密集度最低之運輸工具，而國內主要包含高鐵、台鐵、都會捷運及輕軌等四大系統，軌道工程更是近年來政府極力推動之產業政策。

翁朝棟並說，中鋼公司自1974年成立以來，即投入廠內鐵水運輸用機關車製造，並善用四階擴建工程所培養的相關土建人才，以及重機械車具製造能力，開展軌道車輛及軌道工程業務，例如1997年首次承攬台灣鐵路管理局電搖車標案、1998年承攬台北捷運電聯車組裝、2000年籌組高雄捷運公司與承攬高雄捷運BOT工程，逐步建立起優良軌道工程實績與口碑，並已對外承製台鐵、台北捷運、高雄捷運及高鐵公司等各類型軌道工程車共計52輛，以厚植台灣軌道產業發展之基石。

▲中鋼公司承製高鐵電車線工程車，進行升降旋轉多功能作業平台。(圖／中鋼公司提供)
▲中鋼公司承製高鐵電車線工程車，進行升降旋轉多功能作業平台。(圖／中鋼公司提供)
翁朝棟指出，軌道工程產業本質上是須整合不同專業領域的龐大系統，其中包括車輛車體製造、土建、軌道、供電系統、號誌系統、通訊系統、自動收費系統、廠站水電環控、機廠/維修設施等子系統，近年來中鋼公司承攬淡海輕軌統包工程、安坑機電統包工程，以及高雄輕軌二階統包工程，不僅協助地方政府興辦大眾運輸系統，朝永續綠色運輸城市發展，更進軍高鐵電車線工程車設計製造，響應政府「國車國造」政策。

翁朝棟並指出，中鋼集團在軌道運輸整體工程能力，已建構起軌道工程產業鏈，由中鋼公司負責工程整合及管理，中鋼公司/中鋼機械公司/台灣車輛公司負責軌道/車輛工程，中鋼公司/中龍鋼鐵公司/中鴻鋼鐵公司/中鋼鋁業公司負責金屬材料供應，中鋼碳素化學公司負責電池材料供應，中聯資源公司負責土建工程材料，聯鋼營造公司負責土建工程，中鋼結構公司負責鋼構工程，中宇環保工程公司負責環保/供電工程，中鋼機械公司負責機械工程，中冠資訊公司負責供電/號誌/收費/監控/通訊工程，高雄捷運公司負責營運/維護管理。

翁朝棟進一步指出，參與軌道運輸工程的單位，均能發揮集團綜效，共同參與國家捷運及輕軌等重大公共工程建設，以展現全新工業動能，提升台灣軌道產業競爭力。

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