中華生技醫藥行業協會　發表智慧醫療服務產業藍圖

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新北市藥師公會 全國藥師公會創舉
新北市藥師公會創全國藥師公會首例，本次在世貿成立大型展覽專區，設立「藥樂齡生活照顧館專區」，成為本次展覽新亮點，許有杉理事長表示本次參加照顧展有四個面向的意義價值：一、讓官方看到，藥師在長照的價值，未來訂定政策能夠涵蓋藥師的機能。二、讓跨職類的醫事團體知道，藥師可以在長期照顧裡能夠協同其他醫療人員完善的照顧民眾健康。三、讓民眾看到藥師能夠幫助他們，在長期照護裡面提供資源並協助失能的家人復能的重要性角色。四、讓藥師夥伴看到，並了解藥師在長照裡能夠提供的各項服務，若想從事長照的業務要如何開始執行。社區藥局的經營差異化很重要，加上老人化的社會，社區藥局在經營內容上，勢必要重新做調整。
先勁資訊科技 描繪智慧藥局藍圖
陳勇男總經理表示先勁資訊是「健康產業軟體」製造商與服務廠商，本次展覽發表智慧藥局平台與智慧藥局專利APP，隨著數位升級與AI大數據等來臨，先勁資訊已完成了行動支付整合POS、信用卡、Apple Pay、Android Pay、QR Code掃碼行動支付等電子錢包。長遠規劃邁向智慧藥局領域，提供相關服務，例如人臉辨識、自動結帳、店內追蹤、自動補貨、廣告推播、定價查價與圖像檢索、AI推薦商品、個人化精準行銷等應用。O2O將客人導入門市的智慧藥局APP，O2M將線上客源導流至線下，針對不同的消費族群，提供個性化銷售服務。
清大行智能包藥機 減少調劑錯誤率
清大行在醫療包藥機市場深耕40年以上，目前代理JVM智能AI自動包藥機藥局系統，可以提高病患服藥順從性、減少錯誤率提升整體用藥安全。 長照病患有50%以上都有多重用藥的情況，為避免在藥品包裝過程的錯誤及節省包裝時間，清大行展示JVM智能AI自動包藥機，為長照用藥安全把關，協助醫療機構提供整合藥餐包的服務。
真茂精準健康設備 滿足智慧藥局需求
林燕山董事長表示真茂科技，可提供智慧藥局需要的精準健康科技設備，包括衰弱肌少量測評估數據分析，可以精準建議適合有效改善方法，改善的數據同步收集AI人工智慧調整個人化的處方。由藥局人員依據量測評估及改善報告進行精準行銷，對藥局的數位轉型科技化提升具有創新效益，也有吸引新客戶，留住舊客戶的效果。
人體電位平衡 提升健康生活
歐桂芩總經理表示富生平衡公司致力於研發人體電位平衡的輔助產品，包含健康平衡貼和電位床包，多年來獲得使用者無數的回饋。生物電場是否平衡運作，則是最主要的影響因素。當電位平衡，細胞的氧氣養分得到補充了，人體的十二大系統功能即可健康運作。細胞能量之提升，有助脈輪氣場通暢，對於靈修有立竿見影之效。
GDP物流扮演關鍵角色 醫藥流通最後一哩
台灣全球商貿運籌發展協會林鳳蘭秘書長現場表示，物流扮演醫藥與醫材流通最後一哩配送的角色至關重要，政府推動GDP藥品優良運銷作業規範的物流服務模式，來為國人的安全用藥把關，塑造安全、可溯源的醫藥醫材產業鏈。本會長期舉辦GDP物流專責人員，為醫藥企業培育人才，以落實GDP作業之日常企業活動。
醫藥團體來賓齊聚一堂
現場來賓還有藥劑生公會全聯會張振芳理事長、新北市藥師公會許有杉理事長、台北市西藥公會謝志元理事長、台灣全球商貿運籌發展協會林鳳蘭秘書長、中醫師宋和乾理事長、台灣昱苗盒公益協會陶靚儀理事長、博鑫醫電游瑞元董事長、天康連鎖藥局蔡懷德董事長、岩寬生醫陳槿唐執行長、富康活力張淯淵經理、藥人才公司劉信伶經理等醫藥專家齊聚一堂，一致認為醫藥產業應與照顧科技業者進行產業合作升級。
世貿連結國際貿易新絲路
CBIA張意良秘書長表示，醫藥產業要成功升級，除了透過產學研發及商業媒合，應建構跨業合作平台，創造醫療互利共榮生態圈，在海外銷售布局上，歡迎各位到世貿CBIA海外分會展示中心參觀，持續協助台灣生醫業者在海外市場布局。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55136
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