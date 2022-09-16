泰國最低日薪漲至354銖 前總理塔克辛：800元才夠
泰國政府決議自10月起調整勞工的基本薪資，最低日薪範圍從328到354泰銖不等，距離上次調漲已有2年9個月。但泰國前總理塔克辛（Thaksin Chinnawat）認為，這樣的基本薪資根本就不夠，每日薪資至少要有800泰銖才能生活。
據泰國媒體報導，塔克辛13日在接受臉書直播節目訪問時，特別提到了調漲基本薪資一事。塔克辛指出，從目前泰國的最低薪資來算，平均時薪僅41泰銖，相較於韓國約256泰銖、台灣約224泰銖，泰國的最低時薪和韓國、台灣差了5倍，「所以外國人吃白飯、吃麵包，我們只能吃稻穀嗎？」
塔克辛強調，「如果我們無法讓人民賺更多錢，他們的薪水不夠吃用，就會欠債。」他悲痛表示，「真的越看越難過。」
塔克辛以泰國目前的物價計算，認為如果人民要有足夠的溫飽，每日基本薪資至少要有800泰銖，這樣的收入必須透過政府有效的振興經濟，以及民間也要積極創造營收，才能促成目標。
塔克辛原是泰國的電信大亨，經商有成的他，在2001年大選中，以壓倒性的勝利當選總理，並在2006年成功連任。他深獲民眾擁戴，把政府視為大公司，把總理當作CEO，任內以著名的「塔克辛經濟」帶領泰國走出金融風暴的陰霾。2006年9月19日塔克辛遭軍事政變推翻，此後流亡海外。