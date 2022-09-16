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吃了會「見光死」？ 6種藥或引發光敏感性曬傷

吃了會「見光死」？ 6種藥或引發光敏感性曬傷
吃了會「見光死」？ 6種藥或引發光敏感性曬傷

每日健康-每日都做得到的健康

2022-09-16 10:00:46

適當的日曬有助於人體自然合成維生素D、提升腸胃道的鈣質吸收，並增加血清素的分泌(又被稱作快樂激素或幸福因子)、提振精神並預防憂鬱。不過醫師指出，有少數人在服用某些藥物後會產生「光敏感性」體質，日曬後皮膚會出現嚴重曬傷的反應，如紅腫熱痛、起水泡、脫皮或濕疹樣皮膚炎，建議不適合曬太陽者要避免在早上十點至下午兩到戶外活動。

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板橋諾貝爾皮膚科美學診所院長陳昱璁在臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》分享，他曾遇過一位患者，夏天出門很容易有明顯曬傷，在臉上、脖子、前臂和手背出現皮膚泛紅，甚至起水泡，但是有衣物遮蔽的地方卻沒事，發紅皮膚和正常皮膚界線分明。經醫師仔細查看其病史與用藥資訊，推測可能是服用藥物所引起的光敏感性(drug-induced photosensitivity)導致曬傷，而光敏感反應可分為光毒性反應(phototoxic reaction)及光過敏反應(photoallergic reaction)兩種。

陳昱璁醫師 授權提供
陳昱璁醫師 授權提供
1.  光毒性反應 (phototoxic reaction)

陳昱璁解釋，少數人在服用某些藥物後會有光敏感性體質，當服用進體內的藥物受到紫外線照射後，會產生活性氧（Reactive oxygen species）、自由基或是光化和產物，直接對人體皮膚細胞造成傷害，引發嚴重曬傷的反應，如紅腫熱痛、起水泡、脫皮或濕疹樣皮膚炎；這種情形被稱作光毒性反應 (phototoxic reaction)，通常在照光後數分鐘至24-48小時後產生，患者不一定會感到癢，但有可能造成皮膚顏色變化；

2.光過敏反應  (photoallergic reaction)

而另一種更少見的是光過敏反應  (photoallergic reaction)，普遍發生在日曬後24-72小時，是延遲性的過敏反應，與自身免疫細胞相關，症狀以皮膚炎的表現為主，有時會擴散到衣物遮蔽處，但這種發炎不會造成黑色素沉澱。

陳昱璁醫師 授權提供
陳昱璁醫師 授權提供
6種引起光敏感性的藥物

可能會引起光敏感性的藥物有抗生素、非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs)、利尿劑、糖尿病藥、降膽固醇藥、抗黴菌藥物等，但陳昱璁強調，並非服用這些藥物者就一定會發生光敏感反應，因此大家不必過度恐慌，服藥期間只需觀察是否上述症狀即可。

如何預防光敏感？

陳昱璁表示，想要預防光敏感，建議塗抹防曬乳、穿抗UV的長袖衣物、帽子，並避開早上十點至下午兩點這段期間在戶外活動，且適時補充水分；若擔心曬不夠太陽造成缺乏維生素D，建議多攝取鮭魚、乳酪、黑木耳、菇類、五穀類等食物，或服用市售的維生素D2或D3補充劑。

要判斷藥物光過敏並不容易，且目前數據及文獻的研究尚不完整，經文獻所報導引起光過敏的藥物，大多沒有經過更詳細的分析和檢驗，但現代人服用慢性藥物的量日益增加，而陽光的強度也因溫室效應變強；對此璁醫師提醒民眾，若發現有異常的皮膚過敏，應立即到皮膚科就診，並告知病史與用藥品項，以協助醫師做正確的診斷和治療。

本文經 皮膚科醫師陳昱璁 臉書粉專《陳昱璁皮膚科醫師》授權報導

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