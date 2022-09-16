排隊搶iPhone 14！遠傳老客戶「現賺2萬」 搶先心得曝光
▲吳先生排隊近22小時後，搶先購入iPhone 14 Pro。（圖／記者鍾怡婷攝）
蘋果新機iPhone 14 今（16日）正式開賣，並請來驚喜嘉賓偶像劇之母柴智屏到場，一同敲響開賣鐘聲，遠傳本次「頭香」民眾加碼再送價值近兩萬元的iPad Air一台；亞太電信則祭出前二十名排隊享有指定專案價最高現折2萬元，及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件。身為遠傳20年老客戶吳姓民眾從15日早上11點就趕到現場排隊，除了幸運獲得頭香禮外，也是遠傳首位入手iPhone 14的客戶，雖然徹夜未眠但仍難掩購入新手機的興奮。
蘋果新機iPhone14開賣首日，吸引大批民眾到遠傳排隊搶購，遠傳總經理井琪與嘉賓柴智屏敲鐘後，親手將頭香禮iPad Air送給15日早上就到場排隊的頭香吳姓民眾，而他在搶先購入iPhone 14 Pro紫色後相當開心，接受《NOWnews》記者訪問時直言：「雖然排了整晚有點累，但摸到實機後覺得相當值得、滿意，尤其手感、顏色都讓人相當驚艷，已經迫不及待要回家開機使用」。 ▲遠傳總經理井琪與嘉賓柴智屏敲響開賣鐘聲。（圖／記者鍾怡婷攝） 今年電信三雄之一的遠傳，移師至三創生活園區舉賣首賣會，有許多熱情果粉到場搶先購入iPhone 14新機，遠傳電信總經理井琪樂觀表示，相當看好iPhone 14銷售狀況，認為有機會比前代成長3至4成；遠傳中山民權張姓店長也透露，本次排隊人潮比起去年熱烈非常多，可見買氣有增無減，推測是iPhone14 Pro的規格、設計都相當吸引果粉，尤其是動態島讓人耳目一新，預估iPhone14有助於大力推廣遠傳5G上網吃到飽方案。 ▲遠傳總經理井琪與頭香吳姓民眾步入門市。（圖／記者鍾怡婷攝） 同樣在三創開賣iPhone 14的亞太電信，祭出的排隊禮相當澎湃，前二十名排隊享有指定專案價最高現折2萬元，及MagSafe充電器、備份豆腐頭及無線行動電源三合一配件。而亞太電信頭香顏先生，是亞太10年以上的忠實客戶，以往都使用安卓手機，但本次iPhone 14 Pro Max的深紫色令他相當心動，再加上續航力有感升級，兩原因決定首次跳槽當果粉，也相當幸運獲得亞太現場加碼優惠，前三名排隊的民眾購買手機再折價一萬元，讓他直呼相當值得。 ▲亞太電信開賣iphone14，現場吸引民眾熱烈排隊。（圖／記者鍾怡婷攝）
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